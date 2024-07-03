Існує тільки шість категорій осіб, які можуть бути виключені з військового обліку та не приходити до ТЦК.

З 16 липня в Україні набувають чинності нові заходи проти чоловіків, які ухиляються від військової служби. Серед них будуть блокування рахунків, вилучення майна та примусова доставка до ТЦК.

За ці дії несуть відповідальність не лише громадяни, які ухиляються від призову, але й роботодавці, які порушують законодавство.

До 16 липня громадяни України, які знаходяться на військовому обліку, повинні оновити свої особисті дані, зокрема:

адресу проживання;

контактні номери телефонів;

електронну пошту.

Чоловікам, які не оновлять свої військово-облікові дані, будуть надсилатися повістки за останньою відомою адресою, а заочно можуть бути виписані штрафи. У разі ухилення від призову можуть застосовуватися такі заходи як блокування рахунків, вилучення майна, примусова доставка до ТЦК, а також обмеження прав на керування транспортними засобами.

Новий законопроєкт про мобілізацію визначає, які категорії громадян України можуть бути виключені із зобов'язання приходити до ТЦК. Це стосується шести категорій українців:

Особи, які є молодшими за 18 років або старшими за 60 років. Особи, які були виключені з військового обліку. Особи, які були визнані непридатними до військової служби рішенням ВЛК. Не військовозобов'язані жінки. Військовослужбовці. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які не є громадянами України.

Громадяни, які перебувають за кордоном, повинні були надіслати актуальні дані електронною поштою або через офіційний сайт ТЦК.

Джерело: Судово-юридична газета.

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