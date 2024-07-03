Деякі категорії громадян України отримають одноразову грошову виплату до святкування Дня Незалежності України. Як повідомляється, зокрема це стосується пенсіонерів. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.
Зазначається, що процедура виплати залишається незмінною у порівнянні з 2023 роком. Виплати надаються:
- Пенсіонерам, що мають право на отримання, грошова допомога автоматично буде виплачена у серпні разом із пенсією, без необхідності подавати додаткові заяви.
- Кошти для ветеранів війни, які не є пенсіонерами, але перебувають на службі або працюють, будуть перераховані на небюджетні рахунки військових частин, установ або організацій за їхніми заявками, включаючи через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
- Особи, які мають право на отримання виплати, але не є пенсіонерами і не перебувають на службі або не працюють, повинні подати заяву будь-якої форми до Пенсійного фонду. Грошова допомога буде перерахована на поточний рахунок уповноваженого банку за місцем проживання цих осіб.
Заяви на разову грошову виплату для пенсіонерів приймаються до 1 серпня поточного року. Є також інший шанс для тих, хто не успів подати заяву до 1 серпня. Так, у випадку відсутності можливості подачі до цієї дати, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.
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