Заяви на разову грошову виплату приймаються до 1 серпня поточного року - у випадку відсутності можливості подачі до цієї дати, це можна зробити до 1 жовтня.

Деякі категорії громадян України отримають одноразову грошову виплату до святкування Дня Незалежності України. Як повідомляється, зокрема це стосується пенсіонерів. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Зазначається, що процедура виплати залишається незмінною у порівнянні з 2023 роком. Виплати надаються:

Пенсіонерам, що мають право на отримання, грошова допомога автоматично буде виплачена у серпні разом із пенсією, без необхідності подавати додаткові заяви.

Кошти для ветеранів війни, які не є пенсіонерами, але перебувають на службі або працюють, будуть перераховані на небюджетні рахунки військових частин, установ або організацій за їхніми заявками, включаючи через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Особи, які мають право на отримання виплати, але не є пенсіонерами і не перебувають на службі або не працюють, повинні подати заяву будь-якої форми до Пенсійного фонду. Грошова допомога буде перерахована на поточний рахунок уповноваженого банку за місцем проживання цих осіб.

Заяви на разову грошову виплату для пенсіонерів приймаються до 1 серпня поточного року. Є також інший шанс для тих, хто не успів подати заяву до 1 серпня. Так, у випадку відсутності можливості подачі до цієї дати, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

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