До жовтня цього року можна подати заявки на отримання допомоги, яка буде виплачена до святкування24 серпня. Механізм виплати залишається без змін, як підтверджено у Пенсійному фонді України.

До 24 серпня певні категорії українців отримають грошову допомогу до святкування Дня Незалежності. Деяким особам необхідно звернутися до Пенсійного фонду з заявою, а іншим вона буде автоматично виплачена. Механізм виплати відповідає законам України, зокрема "Про статус ветеранів війни" і "Про жертви нацистських переслідувань", і залишається таким же, як у 2023 році, зазначили у ПФУ.

На вебпорталі повідомлено, що ці виплати будуть здійснені у серпні разом із пенсіями для тих, хто має на них право. Водночас ветеранам війни, які перебувають на службі або працюють, і не є пенсіонерами, гроші будуть перераховані на небюджетні рахунки військових частин, установ або організацій, де вони працюють або служать, на основі їхніх заяв, включаючи ті, що подаються через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Раніше Politeka також писала про те, що деяким українським пенсіонерам можуть врізати пенсії на 20%. Як повідомили у ПФУ, українські пенсіонери можуть втратити п’яту частину своїх грошових виплат.

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