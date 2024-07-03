Український політолог і блогер, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов повідомив, що машини військових забирають евакуатори біля госпіталю.

Про це Сазонов повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Стали евакуювати авто військових біля центрального госпіталю в Києві. Так, там безлад і купа авто, але евакуювати - це якийсь сюр. Нехай потім пацани на милицях через все місто їдуть кудись забирати машину. Евакуаторники не приймають, що якщо хлопці побачать, що їхню машину чи машину побратимів евакуюють, то у них самих великі шанси на милицях потім ходити", - каже військовий.

За його словами, лише мала частина йде до бюджету, решта суми – приватній фірмі.

"Із загальної суми приблизно 1750 грн за евакуацію, до бюджету йде лише близько 450 грн, решта приватної фірми. Подумаємо з пацанами, може і в офіс приватної фірми зайдемо на чай", - резюмував Сазонов.

Нагадаємо, в Україні може бути запроваджено новий штраф за перевищення допустимого рівня шуму транспортними засобами, що є особливо актуальним для мотоциклістів. Планується встановити розмір штрафу на рівні 17 000 гривень.

За повторне порушення сума штрафу зросте до 34 тисячі гривень.

Відповідний законопроект №9564 подано до Верховної Ради.

Вже найближчим часом народні депутати можуть його розглянути.

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