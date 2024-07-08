З липня 2024 року в Україні мінімальна заробітна плата буде становити 8000 грн на місяць, а погодинна ставка — 48 грн. Такі дані наведені у статті 8 Закону України "Про Державний бюджет на 2024 рік". Відповідно до законодавства, з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата була встановлена на рівні 7100 грн, а з 1 квітня підвищена до 8000 грн. Ці показники зберігатимуться без змін і в липні цього року.

Вплив розміру мінімальної зарплати на доходи та податки

У липні 2024 року роботодавці повинні забезпечити зарплату найманим працівникам не менше 8000 грн. З цього розміру також потрібно сплатити податок на доходи фізичних осіб у розмірі не менше 1440 грн (8000 × 18%) та військовий збір — не менше 120 грн (8000 × 1,5%).

Мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) у липні становитиме 1760 грн (8000 × 22%).

Максимальна база нарахування ЄСВ залишається на рівні 15 мінімальних зарплат, що у липні складе 120 000 грн. Відповідно, максимальна сума ЄСВ з 1 квітня дорівнює 26 400 грн (8000 × 15 × 22%).

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