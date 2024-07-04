Українців попередили, що висотки житлових будинків можуть опинитись скрутному положенні вже цієї зими.

Україна готується до наступного опалювального сезону в умовах практично знищеної російськими ударами енергогенеруючої системи. Висотки житлових будинків стануть у скрутне положення через відключення електропостачання, що ускладнить забезпечення опалення.

Про це голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв сказав в ефірі Київ24.

Він попередив, що разом із питанням виробництва тепла виникає ще одне. Тобто поверхи вище 9-го можуть залишитись без опалення.

"Перше питання, звідки воно буде генеруватися. А друге питання: як піднімати на багатоповерхову забудову це опалення. До 9-го поверху – це тиск, що може видати теплостанція. Наприклад, Київська ТЕЦ-5 може дати тиск. По іншим (поверхам) – питання. Я живу у 24-поверховому будинку, тут буде важка ситуація, якщо не забезпечити насосну групу додатковими генераторами", - пояснив Ігнатьєв.

За його словами, існує можливість, що це спричинить паніку на ринку не лише генераторів, але й паливно-мастильних матеріалів.

"Оскільки ви розумієте, який об’єм палива необхідний для того, щоб забезпечити генератори і видачу електроенергії по будинках", - зауважив Ігнатьєв.

Нагадаємо, що останні дні ситуація з відключенням електроенергії стала надзвичайно критичною: у регіонах електрику вимикають вже тричі на день на чотири години. Укренерго розповіло про причини дефіциту електроенергії та перспективи поліпшення ситуації.

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