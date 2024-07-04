Згідно з пояснювальною запискою, законопроект №7731 був розроблений з метою законодавчого врегулювання трудових відносин.

Наприкінці червня Верховна Рада ухвалила закон №7731 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань". Стало відомо, що зміниться в Україні після набуття ним чинності.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект №7731 був розроблений з метою законодавчого врегулювання трудових відносин з метою захисту національних інтересів під час збройної агресії проти України.

Законопроєкт пропонує внести доповнення до Частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, що стосуються "Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця". Додати пункти 13 і 14 з таким змістом:

Набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (за винятком звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину, що становить загрозу національній безпеці України.

Невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі або організації, які визначені в правилах внутрішнього трудового розпорядку, відповідно до частини другої статті 142 цього Кодексу. Стаття 142 "Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну" визначає трудовий розпорядок на підприємствах, в установах і організаціях.

У деяких галузях економіки України для окремих категорій працівників діють статути й положення про дисципліну.

Доповнення до частини 1 статті 46 "Відсторонення від роботи" передбачає надання роботодавцям права відсторонювати працівників в таких випадках:

Поява на роботі в нетверезому стані; Поява на роботі у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; Відмова або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; Проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та/або об'єктів чи операторів критичної інфраструктури; В інших випадках, передбачених законодавством.

У Верховній Раді уточнили, що загальна мета законопроєкту полягає в обов'язковому введенні правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, які мають стратегічне значення для держави, а також на об'єктах критичної інфраструктури.

Джерело: Фокус.

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