Однак деякі люди набагато запальніші, ніж інші, і астрологія може виявити, які знаки зодіаку схильні до запальності.

У кожного знака Зодіаку іноді бувають такі дні, коли почуваєшся більш дратівливим, ніж зазвичай.

І у всіх нас були моменти, коли щось таке незначне, як пролита кава або принтер, що заклинив, практично псувало нам день.

Які знаки зодіаку мають найзапальніший характер?

Хочете вірте, хочете ні, але є кілька знаків зодіаку, чий характер бере гору.

1. Овен (21 березня - 19 квітня)

Овен відомий своєю імпульсивністю та агресивністю.

Вони конкурентоспроможні та легко засмучуються. Коли вони стикаються з конфліктами та неприємностями, вони реагують гнівом.

Вони не так багато терпіння. Наприклад, Овен, швидше за все, багато лаятиметься, коли зіткнеться з пробками або переповненим метро дорогою на роботу.

2. Рак (21 червня - 22 липня)

Раки емоційні та чутливі. Не потрібно багато чого, щоб засмутити цей знак зодіаку.

Раки також песимістичні та підозрілі. Вони, мабуть, влаштують істерику під час суперечок із партнером чи друзями.

Наприклад, якщо Рака не запросили на вечірку до друга, він, швидше за все, наступного дня надішле їй гнівне повідомлення або навіть накинеться на неї у соціальних мережах.

3. Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам важко зберігати холоднокровність. Вони галасливі та напружені.

Гірше того, їх можуть дуже засмутити навіть незначні речі.

Наприклад, якщо хтось із друзів позичить їхню сорочку і поверне її з невеликою плямою, Леви, мабуть, почнуть гучну лайку. Навіть коли вони перебувають на публіці, Леви відомі тим, що влаштовують великі сцени через дрібниці.

4. Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Скорпіони напористі та люті. Коли справи йдуть не так, як їм хочеться, вони можуть дуже роздратуватися. Деякі Скорпіони навіть відомі своєю жорстокістю!

Коли у Скорпіонів трапляються істерики, вони, швидше за все, будуть кричати та ламати речі. Будьте обережні наступного разу, коли опинитеся поруч із цим сердитим знаком зодіаку!

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