За даними Національного банку України, з початку 2024 року знизилися приватні грошові перекази в Україну на майже $400 мільйонів. У період січень-травень 2024 року сума таких переказів склала $4,37 мільярда, що на 8,59% або $376 мільйонів менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема, у травні обсяг грошових переказів досяг $0,88 мільярда, що менше на порівняно $953 мільйонів у травні минулого року за попередніми даними Національного банку України.

У той же час, перекази як оплата праці з-за кордону в травні скоротилися до $0,81 мільярда, що на 15,4% менше, ніж у березні 2023 року ($958 мільйонів). Чиста оплата праці, враховуючи витрати та податки мігрантів, склала $542 мільйони.

Інші приватні перекази залишаються стабільними і у травні становили $0,33 мільярда.

Національний банк України оцінює, що у травні через офіційні канали в Україну було переказано $469 мільйонів, а через неофіційні канали – $406 мільйонів.

Раніше Politeka також писала про те, що деяким пенсіонерам можуть зрізати пенсії на 20%. Як повідомили у ПФУ, українські пенсіонери можуть втратити п’яту частину своїх виплат - це станеться у єдиному випадку. Аби цього уникнути, потрібно особисто звернутися до органу Пенсійного фонду України або зробити це в онлайн-режимі через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал "Дія".