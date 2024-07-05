У банківському секторі очікують помітної зміни курсу готівкового долара найближчими днями. Згідно з прогнозами, до 7 липня вартість американської валюти в банках та обмінниках коливатиметься в межах 40-41,2 грн.

Ввечері банки встановили курс на середньому рівні 40,6/41,05 грн (купівля/продаж), а обмінники - 40,63/40,94 грн. Це може свідчити про можливе зниження курсу у купівлі та зростання у продажу. Про курсову ситуацію розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Він зазначив, що загалом ситуація на валютному ринку буде "більш-менш стабільною". На його думку, Нацбанк має достатньо механізмів для подолання розриву між пропозицією та попитом, а також для встановлення рівноваги на валютному ринку, що одразу позначиться на курсових показниках.

"Ситуація на валютному ринку на початку та й протягом всього липня буде цілком прогнозованою: попри інфляційне "напруження" курсові показники коливатимуться в межах нових коридорів. Крім того, основні показники ринку також залишаться, образно кажучи "стабільними", – повідомив банкір.

Водночас НБУ оновив офіційний курс долара до історичного рекорду. На 4 липня він встановлений на рівні 40,76 грн, що на 1 коп. перевищує попередній рекордний курс.

Однак причин для паніки немає, оскільки найближчим часом курс може знизитися, як вже бувало раніше. Крім того, готівковий курс вже давно перевищує цей показник.

Джерело: OBOZ.UA.

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