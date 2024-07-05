За період з 2017 року в Україні кількість пенсіонерів зменшилась майже на 2 мільйони осіб. Протягом часу великої війни число пенсіонерів зменшилося на 687 тисяч осіб. Як наслідок, вже у цьому році кількість пенсіонерів вперше в історії незалежної України скоротиться до менше ніж 10 мільйонів осіб. Про це йдеться в даних статистики ПФУ.

Згідно з даними Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2022 року кількість пенсіонерів складала 10 мільйонів 841 тисячу осіб. Протягом повномасштабної війни, до квітня 2024 року, це число зменшилося до 10 мільйонів 154 тисяч пенсіонерів. Це означає, що щомісячно кількість пенсіонерів зменшувалась на середньо 24,5 тисячі осіб.

Загалом за 28 місяців війни число пенсіонерів скоротилося на 687 тисяч осіб. Перед початком повномасштабної війни, з січня 2020 до січня 2022 року, кількість пенсіонерів скоротилася на 493 тисячі осіб. Середня щомісячна втрата становила 20,5 тисячі осіб до початку повномасштабної війни.

Під час великої війни темпи скорочення кількості пенсіонерів зазнали невеликої зміни через кілька ключових причин:

Поступове збільшення вимог до отримання пенсії. Раніше достатньо було мати 25 років стажу для отримання пенсії від 60 років. На сьогоднішній день, однак, вимоги становлять 35 років.

Підвищення смертності та окупація. Війна стала причиною значного втрат серед населення, що призвело до знищення цілих міст. Також війна призвела до падіння рівня доходів та важкої психологічної ситуації, що відобразилося на зростанні смертності.

Масова міграція. Через війну понад 5 мільйонів осіб змушені були покинути свої домівки, включаючи пенсіонерів та тих, хто планував вийти на пенсію під час конфлікту.

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