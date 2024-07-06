Прокуратура направила до суду справу проти 56-річного жителя Надвірнянського району, який у березні побив працівника Івано-Франківського ТЦК та СП у маршрутному автобусі. За це йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Як повідомили в обласній прокуратурі 4 липня, інцидент стався на мобільному блокпості в Івано-Франківську. Працівник ТЦК зупинив автобус і зайшов до салону, щоб повідомити пасажирів про мобілізацію.

"Між одним із пасажирів та військовослужбовцем виник словесний конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс службовій особі удари по голові, спричинивши тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості," – інформують правоохоронці.

Нападником виявився 56-річний житель Надвірнянського району. За завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості службовій особі під час виконання нею службових обов’язків, йому загрожує обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше Politeka також писала про ситуацію у Львові, коли працівники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка в бус. Усе це побачили перехожі, які і зняли на відео інцидент. В ТЦК ж прокоментували те, що сталося і зазначили, що чоловік сам провокував їх на конфлікт. Зрештою, чоловіку вручили повістку і віпустили.

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