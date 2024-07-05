Якщо військовозобов'язаному було нараховано штраф за неявку до територіальної військової комісії або за відсутність облікових даних і цей штраф був сплачений, це не означає, що він звільнений від військової служби.

Про це заявила адвокатка ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь. Юристка пояснила, що обмеження щодо кількості можливих викликів за повісткою відсутні.

мобілізація, повістка, призов

Юристка наголосила, що сплата штрафу не звільняє від обов'язку військової служби. За її словами, оплата штрафу є лише "виконанням обов'язку за порушення", яке виникло через неявку на призов у визначений день. А будь-яка наступна повістка та неявка в цю дату буде новим порушенням.

Вона пояснила, що обмеження щодо кількості можливих викликів за призовом не існує.

"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури – направлення повістки поштою – штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", – припустила адвокатка.

мобілізація, повістка, призов

Лариса Кісь також зауважила, що територіальні військові комісаріати можуть висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".

"І кожного разу – штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий", - підкреслила вона.

Джерело: РБК-Україна.

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