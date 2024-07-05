Вона пояснила, що обмеження щодо кількості можливих викликів за призовом не існує, як і штрафів.

Якщо військовозобов'язаному було нараховано штраф за неявку до територіальної військової комісії або за відсутність облікових даних і цей штраф був сплачений, це не означає, що він звільнений від військової служби.

Про це заявила адвокатка ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь. Юристка пояснила, що обмеження щодо кількості можливих викликів за повісткою відсутні.

Юристка наголосила, що сплата штрафу не звільняє від обов'язку військової служби. За її словами, оплата штрафу є лише "виконанням обов'язку за порушення", яке виникло через неявку на призов у визначений день. А будь-яка наступна повістка та неявка в цю дату буде новим порушенням.

Вона пояснила, що обмеження щодо кількості можливих викликів за призовом не існує.

"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури – направлення повістки поштою – штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", – припустила адвокатка.

Лариса Кісь також зауважила, що територіальні військові комісаріати можуть висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".

"І кожного разу – штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий", - підкреслила вона.

Джерело: РБК-Україна.

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