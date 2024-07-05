У першому кварталі 2024 року зарплата в Україні зросла, оскільки уряд підвищив мінімальну гарантовану виплату для працівників.

У 2024 році в Україні офіційна заробітна плата зросла на 22,5% в порівнянні з попереднім роком. Роботодавці продовжують підвищувати оплату праці, зокрема програмісти та військовослужбовці отримують найбільші доходи. Про це свідчать дані великого кадрового порталу.

За даними Державної служби статистики, у першому кварталі 2024 року зарплата в Україні зросла, оскільки уряд підвищив мінімальну гарантовану виплату для працівників.

У попередньому році "мінімалка" була заморожена через війну. Наразі середня зарплата українців складає 18,9 тис. гривень. За планами уряду, середня зарплата може зрости ще більше.

На початку липня 2024 року серед найвисокооплачуваних вакансій, що починаються з 70 тис. гривень, є наступні:

Програміст Golang — 95 тис. гривень;

IOS-програміст — 76 тис. гривень;

Symfony розробник — 75 тис. гривень;

Артилерист — 72,5 тис. гривень;

Танкіст — 72 тис. гривень;

Дешифрувальник — 71 тис. гривень;

Навідник — 70,3 тис. гривень;

Снайпер — 70,1 тис. гривень;

Вогнеметник — 70,1 тис. гривень;

Гранатометник — 70 тис. гривень.

Кабінет міністрів пропонує відмовитися від офіційного підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на період з 2025 по 2027 роки. Це не означає, що роботодавці не будуть збільшувати зарплати, оскільки в умовах критичної ситуації на ринку праці вони намагаються зберегти фахівців. У той же час, планується заморожування зарплат у бюджетній сфері та різноманітних соціальних виплат.

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