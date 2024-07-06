В Одесі стався інцидент у ветеринарній клініці, де відвідувач Вадим Шевеленко образив лікаря, ветерана Збройних сил України. Шевеленко виявився позаштатним радником віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, і його вже звільнили з цієї посади.

Про це інформує hromadske з посиланням на Офіс віцепрем'єрки.

Реакція Офісу

«Ми розуміємо суспільне обурення та вважаємо таку поведінку неприйнятною. Це не відповідає нашим цінностям. Ситуація буде вирішена в правовому полі», — прокоментували в Офісі.

Шевеленко був радником з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Він регулярно брав участь у нарадах і офіційних заходах, а також супроводжував Ольгу Стефанишину під час поїздок. В Офісі зазначили, що відсьогодні Шевеленко там більше не працює.

Деталі інциденту

Нагадаємо, що інцидент стався 3 липня, коли Шевеленко образив лікаря Олексія Притулу, який втратив ноги на фронті й використовує протези. На відео, опублікованому ветераном, видно, як Шевеленко вимагає від лікаря підійти до його собаки, а після пояснень лікаря про протези, реагує образливою лайкою. Пізніше з’явилося відео, на якому Шевеленко просить вибачення, стверджуючи, що не помітив протезів і думав, що лікар некоректно з ним розмовляв. Олексій Притула відмовився прийняти вибачення.

Ветеран подав заяву до поліції з проханням притягнути відвідувача клініки до відповідальності. Поліція склала адміністративний протокол на Шевеленка за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

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