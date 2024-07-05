Незалежно від того, чи виражають вони себе через гнів чи сльози, це найемоційніші знаки зодіаку.

Згідно з астрологією, кожен знак зодіаку має унікальний набір визначальних рис особистості.

У той час як деякі риси складаються в емоційно відсторонені знаки зодіаку, найемоційніші знаки зодіаку постійно пригнічені і відчувають труднощі з контролем своїх почуттів.

Рейтинг найемоційніших знаків зодіаку в астрології:

1. Рак (22 червня – 22 липня)

Керований Місяцем, який уособлює наші емоції, Рак — безумовно, найемоційніший знак зодіаку, особливо «стосовно себе», каже астролог, емпат і екстрасенс Керол Старр.

"Ви пораните їхні почуття, ви атакуєте їх его, та допоможе вам Бог", - каже вона. Відомі своєю примхливою натурою, відсутність емоційної регуляції у Раків часто може здатися маніпулятивним.

2. Овен (21 березня – 19 квітня)

Одна з причин, через яку Овни можуть бути емоційними руїнами, полягає в тому, що вони ніколи не сповільнюються. Вони продовжують підштовхувати себе і ніколи не зупиняються досить довго, щоб розібратися у своїх почуттях, тому одного разу їхні емоції вириваються назовні. У них можуть бути проблеми зі сном, тому їхній рівень стресу ніколи не відновлюється. Крім того, Овни можуть бути необачними і не думати про речі, перш ніж їх сказати, що може призвести до різного роду емоційних руїн.

3. Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби не хочуть, щоб інші люди постраждали, тому вони схильні братися за проблеми, які наражають на небезпеку їх власні серця.Вони надто співчутливі та добрі для свого ж блага. Рибам не потрібно багато чого, щоб стати надмірно емоційними, і їхні почуття, як правило, щоразу переповнюють їх. Вони схильні лагодити розбиті серця інших людей і забувати про свої власні емоційні розлади, поки вони не стануть настільки великими, що їх не можна буде ігнорувати.

4. Телець (20 квітня – 20 травня)

Знак Землі Телець відомий тим, що він приземлений і здебільшого добре справляється зі своїми емоціями. Проблема в тому, що як тільки Телець опиняється за межею, всі ставки скасовуються. Як і бик, якого символізує Телець, як тільки цей червоний прапор майорить, шляху назад немає. "Коли вони стають емоційними, будьте обережні!" - Каже Старр. «Ви не хочете бути в кімнаті, коли вони стають такими небезпечно емоційними».

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