Як відомо, редиска любить сонячне світло, однак світловий день, що довший ніж 12 годин, шкодить її зростанню. Також редиска не любить посуху і спеку.
Однак господарі садять редиску у липні і отримують гарний врожай. Якщо ґрунт гарно удобрений азотом, редиска буде соковитою та хрусткою.
Тож при вирощуванні редиски в липні, як і навесні, не можна допускати пересушування грунту. У звичайному режимі господарі зрошують грунт не частіше 1 разу в 2-3 дні. В спекотному липні поливи збільшують до двох разів на добу, вранці і ввечері.
Як посадити редиску в липні
Якщо поливати редиску рідше, вона неправильно сформується, буде сухою і гіркою. Землю можна додатково замульчувати – це допоможе утримувати вологу в землі. Редиска любить мульчу у вигляді торфу, тирси або перегною.
Редиска також виросте великою і соковитою, якщо буде отримувати необхідну дозу кисню. Для цього періодично слід рихлити грунт і видаляти бур’яни.
Сіти редиску в липні можна після цибулі або після салату, а також після гороху.
Як посадити редиску в липні
Відразу після посадки насіння редиски грядку закривають чорною плівкою. Наступні 10-12 діб її ранком у 8 або 9 годині відкривають. Закривають знову - в 18-19 годині. Тоді у паростків буде світловий день тривалістю 10-12 годин, тож рости будуть не квіти, а корнеплоди.
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