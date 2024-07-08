Досвідчені городники знають, що отримати гарний врожай редиски можна не тільки навесні, а й влітку, і корнеплод, посаджений в липні, буде соковитим і хрустким.

Як відомо, редиска любить сонячне світло, однак світловий день, що довший ніж 12 годин, шкодить її зростанню. Також редиска не любить посуху і спеку.

Однак господарі садять редиску у липні і отримують гарний врожай. Якщо ґрунт гарно удобрений азотом, редиска буде соковитою та хрусткою.

Тож при вирощуванні редиски в липні, як і навесні, не можна допускати пересушування грунту. У звичайному режимі господарі зрошують грунт не частіше 1 разу в 2-3 дні. В спекотному липні поливи збільшують до двох разів на добу, вранці і ввечері.

Як посадити редиску в липні

Якщо поливати редиску рідше, вона неправильно сформується, буде сухою і гіркою. Землю можна додатково замульчувати – це допоможе утримувати вологу в землі. Редиска любить мульчу у вигляді торфу, тирси або перегною.

Редиска також виросте великою і соковитою, якщо буде отримувати необхідну дозу кисню. Для цього періодично слід рихлити грунт і видаляти бур’яни.

Сіти редиску в липні можна після цибулі або після салату, а також після гороху.

Як посадити редиску в липні

Відразу після посадки насіння редиски грядку закривають чорною плівкою. Наступні 10-12 діб її ранком у 8 або 9 годині відкривають. Закривають знову - в 18-19 годині. Тоді у паростків буде світловий день тривалістю 10-12 годин, тож рости будуть не квіти, а корнеплоди.

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