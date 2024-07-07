На початку нового тижня банківський сектор прогнозує значні зміни курсу готівкового долара. За прогнозами експертів, з 8 по 14 липня вартість американської валюти в банках та обмінниках перебуватиме на позначках, які не перевищуватимуть 45 грн.

обмінник, обмін валют, курс валют

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий поділився своїми прогнозами щодо курсової ситуації. Так, вартість американської валюти в банках та обмінниках перебуватиме у межах 40-41,2 грн. Таким чином, не виключається зниження курсу у купівлі та зростання у продажу.

Він зазначив, що щоденні коливання курсу очікуються на рівні:

  • до 30-50 копійок у банках;
  • до 50 копійок у обмінних пунктах.

Банкір зазначив, що на валютний ринок впливатиме низка негативних факторів, таких як:

  • зростання споживчих цін через подорожчання електроенергії;
  • перебої з енергопостачанням, що заважають нормальній роботі економіки;
  • непрямі військові чинники.

гроші, долари, гривні

Водночас він очікує, що основні зміни на валютному ринку перенесені на осінь. Наразі ж інфляційний тиск нівелюється сезонним зниженням цін на овочі та фрукти.

"Проте можна очікувати, що будь-які зміни на валютному ринку не матимуть ознак хаосу чи неконтрольованості. Ситуація на ринку залишається досить прогнозованою і це може тривати до другої половини серпня", – спрогнозував Лєсовий.

Джерело: OBOZ.UA.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть заробити хороші гроші на старих монетах.

Як повідомляла Politeka, українці можуть заробити добрі гроші, продавши старі 5 копійок.

Також Politeka писала, українці можуть отримати 20 тисяч за стару гривню.