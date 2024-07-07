На початку нового тижня банківський сектор прогнозує значні зміни курсу готівкового долара. За прогнозами експертів, з 8 по 14 липня вартість американської валюти в банках та обмінниках перебуватиме на позначках, які не перевищуватимуть 45 грн.
Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий поділився своїми прогнозами щодо курсової ситуації. Так, вартість американської валюти в банках та обмінниках перебуватиме у межах 40-41,2 грн. Таким чином, не виключається зниження курсу у купівлі та зростання у продажу.
Він зазначив, що щоденні коливання курсу очікуються на рівні:
- до 30-50 копійок у банках;
- до 50 копійок у обмінних пунктах.
Банкір зазначив, що на валютний ринок впливатиме низка негативних факторів, таких як:
- зростання споживчих цін через подорожчання електроенергії;
- перебої з енергопостачанням, що заважають нормальній роботі економіки;
- непрямі військові чинники.
Водночас він очікує, що основні зміни на валютному ринку перенесені на осінь. Наразі ж інфляційний тиск нівелюється сезонним зниженням цін на овочі та фрукти.
"Проте можна очікувати, що будь-які зміни на валютному ринку не матимуть ознак хаосу чи неконтрольованості. Ситуація на ринку залишається досить прогнозованою і це може тривати до другої половини серпня", – спрогнозував Лєсовий.
Джерело: OBOZ.UA.
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