Пенсія продовжує виплачуватись українцям. Стало відомо, хто з пенсіонерів не отримуватиме пенсії, а лише допомогу. В Україні пенсійний вік залежить від наявного страхового стажу. Вийти на пенсію можна у віці 60, 63 або 65 років, маючи від 15 до 31 року стажу станом на 2024 рік. Якщо ж особа має менше ніж 15 років стажу, то у віці 65 років вона отримає соціальну допомогу замість пенсії.

Для розрахунку розміру соціальної пенсії необхідно знати різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні пів року.

Сума виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень. Перерахунок соціальної пенсії здійснюється кожні шість місяців, з урахуванням майнових змін і середньомісячного доходу.

Насамперед для отримання соціальної пенсії потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання. Підготуйте такі документи:

заяву;

паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку ПФУ про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців.

Джерело: 24Канал.

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