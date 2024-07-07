У Бюджетній декларації зазначено, що прожитковий мінімум та мінімальну зарплату заморозять до 2027 року.

Кабінет міністрів намір заморозити мінімальні зарплати і пенсії на кілька років. Уряд повідомляє, що соціальні стандарти не будуть переглядатися щонайменше у бюджеті на 2025 рік. Українцям пояснили, до чого це призведе.

У Бюджетній декларації зазначено, що прожитковий мінімум та мінімальну зарплату заморозять до 2027 року. Наразі ця ідея має лише характер пропозиції.

Бюджетна декларація є документом, який приймає Кабінет міністрів кожні кілька років і прогнозує основні макроекономічні показники, включаючи оцінки доходів і видатків держави.

У проєкті бюджету на 2025 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Данило Гетманцев, голова комітету з фінансів, податкової та митної політики, зазначив, що будуть розглядатися інші пропозиції від парламенту.

"Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичний вигляд має щонайменше завдання повернення з-за кордону мігрантів. Це питання обов’язково дискутуватимуть у парламенті, ми дамо свої оцінки та пропозиції", - пояснив Данило Гетманцев.

Протягом двох років великої війни загальний рівень бідності в Україні зросла у 1,5-1,7 рази. Однак "глибока бідність" за цей період збільшилася більше ніж у 5 разів.

Глибокою бідністю називають таку ситуацію, коли доходи не вистачають для забезпечення фізіологічних потреб, тобто людина змушена зневажати. Ця категорія включає й пенсіонерів, які живуть на мінімальну виплату.

Джерело: OBOZ.UA.

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