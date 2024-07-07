На українців чекає цілий спектр великих за розміром штрафів за кілька поширених порушень.

В Україні введено посилені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Нові санкції спрямовані на підвищення безпеки на дорогах і передбачають значні фінансові покарання за ряд порушень.

В Україні найсуворіші заходи застосовуються до водіїв, які керують автомобілем у стані сп'яніння. За перше таке порушення передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень. При повторному порушенні протягом року сума штрафу збільшується до 34 000 гривень, а також можливий адміністративний арешт на 10 діб і позбавлення прав на 3 роки.

Особливо суворі покарання чекають водіїв, які двічі протягом року виявлені за кермом у нетверезому стані або відмовилися від огляду. Їм загрожує штраф у розмірі 51 000 гривень, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу.

За вживання алкоголю чи наркотичних речовин після ДТП також передбачено суворе покарання – штраф у розмірі 34 000 гривень, незалежно від результатів медичного огляду.

За керування транспортним засобом без прав встановлено штраф у розмірі 3 400 гривень. Якщо водій сів за кермо після того, як його права було вилучено, сума штрафу зростає до 20 400 гривень. Повторне порушення тимчасового обмеження або заборони на керування транспортом тягне за собою штраф у розмірі 40 800 гривень.

Джерело: РБК-Україна.

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