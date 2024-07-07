Соціальні виплати у державному бюджеті посідають друге місце за обсягом видатків після видатків на оборону.

Міністрка соціальної політики України, Оксана Жолнович, на конференції з питань Європейської соціальної хартії у Вільнюсі висловила думку про необхідність оптимізації соціальних виплат в Україні через їх велику кількість. Вона зазначила, що державний бюджет не може безперервно покривати всі ці виплати і висловила підтримку ідеї зробити допомогу більш адресною.

Оксана Жолнович, міністрка соціальної політики України, підкреслила, що держава взяла на себе значну кількість зобов'язань з соціальних виплат, але часто не в змозі виконати їх через фінансові обмеження. Це призводить до ситуацій, коли громадяни звертаються до суду, але держава навіть у цих випадках не може виконати всі вимоги через обмежені ресурси.

Жолнович також зазначила, що соціальні виплати у державному бюджеті займають друге місце за обсягом видатків після витрат на оборону, але цього недостатньо для збільшення розмірів соціальних виплат. Тому уряд планує їх оптимізувати та зробити більш адресними.

Метою таких виплат буде допомогти людині, яка опинилася в складних життєвих обставинах, знову стати економічно незалежною.

Для оптимізації соціальних виплат у міністерстві вже підготували законопроєкт про базову соціальну допомогу, яка об’єднає всі диференційовані виплати — тобто якщо раніше людина могла отримувати, наприклад, виплати для малозабезпеченої сім’ї та виплати з безробіття, то пісдя ухвалення законопроєкту можна буде отримувати одну соціальну виплату.

Джерело: УНН.

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