Російські удари з початку весни зменшили виробництво електроенергії в Україні на рекордні показники.

Внаслідок вимикань електрики взимку в Україні, країна може стати свідком ще більших енергетичних проблем, ніж просто з електроенергією. У випадку зимового відключення електропостачання, українцям може не вистачити енергії навіть для опалення та водопостачання.

За даними журналістів, російські удари з початку весни зменшили виробництво електроенергії в Україні на понад дев'ять гігаватів, що становить половину від потреби країни минулої зими.

Один гігават може забезпечити електроенергією приблизно 750 000 будинків у США; за три місяці Україна втратила електропостачання в дев'ять разів більше ніж цей обсяг.

Офіційні дані підтверджують, що Україна втратила більше половини своїх потужностей з виробництва електроенергії через пошкоджену, зруйновану або захоплену російською окупацією інфраструктуру.

Нагадаємо, за оцінкою генерального директора Yasno, Сергія Коваленка, згідно з його основним прогнозом, українці можуть очікувати до 12 годин відключень електропостачання взимку, а за оптимістичним сценарієм - від 5 до 6 годин. Він також підкреслив, що більш детальний та правильний прогноз можна буде зробити в кінці серпня.

Станіслав Ігнатьєв, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, негативно оцінив перспективи на зиму, попередивши про труднощі з опаленням квартир у багатоповерхівках.

Джерело: Kyiv Post.

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