Українським автомобілістам готують нові штрафи за фальсифікацію пробігу автомобілів. Відповідний законопроєкт №10216 вже зареєстровано у Верховній Раді.

Якщо законопроєкт буде прийнято, то за фальсифікацію пробігу вживаних транспортних засобів з метою продажу штрафуватимуть на 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У 2023 році це становить від 8500 до 17000 гривень.

"Законопроєкт сприятиме запобіганню можливих фальсифікацій з пробігу уживаного транспортного засобу. І допоможе убезпечити покупців від купівлі транспортного засобу з пробігом, що не відповідає дійсності", – зазначається у пояснювальній записці до документа.

Необхідність запровадження нового штрафу обумовлена масштабністю фальсифікацій пробігу під час продажу вживаних автомобілів. Як стверджується в пояснювальній записці, така практика є "досить поширеною".

Запровадження штрафів за фальсифікацію пробігу спрямоване на захист покупців від обману.

"Практика фальсифікації пробігу уживаного транспортного засобу під час продажу досить поширена. ... З метою недопущення введення в оману покупців пропонується встановити адміністративну відповідальність за фальсифікацію пробігу", – наголошується в документі.

Крім того, в Україні можуть ввести штраф за перевищення допустимого рівня шуму транспортними засобами, що особливо стосується мотоциклістів. Передбачається, що розмір штрафу становитиме 17 000 грн, а за повторне порушення – 34 000 грн.

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