Розміри одноразових грошових виплат становлять від 450 до 3100 гривень і розподіляються серед різних категорій.

Заявки на одноразову грошову виплату потрібно подати до 1 серпня поточного року. До Дня Незалежності України ветерани війни та інші спеціальні категорії громадян можуть отримати фінансову допомогу в розмірі від 450 до 3100 гривень. Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Особам, які мають право на одноразову грошову виплату, Пенсійний фонд нагадував про наступне:

Пенсіонерам, що мають право на цю виплату, грошова допомога автоматично виплачується у серпні разом із пенсією без необхідності додаткового звернення. Ветеранам війни, які не є пенсіонерами, але перебувають на службі або працюють, кошти будуть направлені на небюджетні рахунки військових частин, установ або організацій, де вони працюють. Це стосується заявок, поданих через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Іншим особам, які мають право на цю виплату і не є пенсіонерами або не працюють на службі, для отримання допомоги необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України будь-якою зручною формою. Виплата буде здійснена на поточний рахунок уповноваженого банку за місцем проживання осіб.

Розміри одноразових грошових виплат становлять від 450 до 3100 гривень і розподіляються наступним чином:

450 гривень призначаються учасникам війни, колишнім в’язням концентраційних таборів, особам, насильно вивезеним на примусові роботи, дітям партизанів та іншим учасникам боротьби з націонал-соціалістичним режимом;

650 гривень отримують члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, жертви нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге;

1000 гривень призначаються учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, дітям, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків;

3100 гривень отримують особи з інвалідністю внаслідок війни (I група) та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

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