Гороскоп на 9 липня, оновіть підхід до піклування про себе, а також людей і речей, які нам дорогі, включивши ці висновки в майбутнє.

Щоденний гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку – за те, що ми цінуємо, ми отримуємо більше.

Овен

21 березня – 19 квітня

Будинок може бути для вас зараз затишним місцем, але ви також можете відчувати, що кокон домашнього життя утримує вас від самовираження в деяких відносинах. Хоча майже будь-яке зобов'язання накладає деякі обмеження на вашу свободу, фінансова чи логістична стабільність, яка походить від вашого місця проживання, може дати вам необхідну підтримку, щоб займатися своїми справами. Приділяючи більше уваги своєму життєвому простору, ви допоможете йому у відповідь живити вас.

Телець

20 квітня-20 травня

Можливо, ви сьогодні шукаєте серйозної розмови, але ви можете сприйняти це важко, якщо інша людина скаже вам щось, чого ви не хочете чути. Якщо це станеться, спитайте себе, чого ви очікували від нього почути. Можливо, ви чекали, що він скаже образливі слова, але не готові зізнатися у них собі. Різкі заяви, які явно помилкові, легше сприймаються, аніж ті, які трохи правдиві. У будь-якому випадку, самосвідомість зрештою — це добре.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Спроба наздогнати щось може бути для вас стресовим, тому що ви можете відчувати, що не відповідаєте їм, коли дивіться на те, як ваші однолітки справляються з фінансами. Звичайно, ви ніколи не зможете дізнатися всю історію про когось іншого, але ви можете переключити свою увагу на свою власну історію і використовувати наявні ресурси для підтримки своїх таємних мрій. Інвестування в себе відчуватиметься як приплив сил, і переваги можуть поступово зростати.

Рак

21 червня-22 липня

Сьогодні ви можете відчувати себе особливо в гармонії зі своїм тілом, і це чудова нагода для вас змінити або доповнити свою зовнішність. Якщо є зміна, наприклад, унікальна стрижка або татуювання, які ви завжди хотіли, але батько або інша авторитетна фігура зупинили вас від цього в минулому, ви можете перевірити, чи ви зацікавлені як і раніше. Ваше власне судження є найважливішим на цьому етапі, але як приємний бонус ваші однолітки, ймовірно, будуть захоплюватися будь-яким вашим вибором.

Лев

23 липня – 22 серпня

Відпочинок та релаксація можуть значно омолодити вас сьогодні. Навіть якщо ви не вважаєте, що заслуговуєте на день тиші, роздуми на самоті можуть бути саме тим, що вам потрібно, щоб прояснити свої професійні цілі. Ви можете спробувати звернутися до книги або наставника за керівництвом, проте може бути розчаруванням визнати, що такі джерела не завжди містять відповіді. Відповіді знаходяться всередині вас, тому дайте собі час та простір, щоб отримати їх.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Ваше нинішнє почуття пригоди може привабити друзів та знайомих, щоб приєднатися до ваших досліджень. Компроміс у тому, що ви не зможете робити все по-своєму, коли у цьому беруть участь інші. Хоча це може бути неприємно, спробуйте вибирати свої битви. Будьте відкриті для переговорів на теми, які насправді не є чимось важливим, але не йдіть на компроміс у тому, що дійсно важливо для вас, інакше ви можете провести день, відчуваючи образу замість радості.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Професійні стосунки можуть опинитися у центрі вашої уваги. Терези відомі своєю соціальною природою, і ви дійсно дбаєте про людей. Однак тепер вам може стати очевидним, що ви вкладаєте багато односторонніх зусиль у турботу про людей, які байдужі до вас. Ви можете виявити, що стали "батьком" на своєму робочому місці, який поодинці піклується про всіх. Натомість вам потрібен партнер або команда партнерів, які будуть підтримувати вас так само, як ви їх підтримуєте.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Пригода може звати вас сьогодні. Незалежно від того, фізична це або інтелектуальна подорож, яка вас тягне, ви можете відчути, що ваші обов'язки утримують вас від занурення так глибоко, як вам хотілося б. Поділитися своїми бажаннями та розчаруваннями з близькою людиною може бути чудовою можливістю зміцнити ваші стосунки та провести мозковий штурм варіантів. Ваш колеги можуть мати ідеї про те, як змусити логістику працювати, тому не здавайтеся, незалежно від того, наскільки заповнений ваш календар.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Сьогодні ви можете знайти відповідь на глибоку таємницю, про яку ви навіть не підозрювали, що вона вас тяжить. Те, що запускає ваші пошуки, може бути чимось звичайним, що запалює розуміння. Може виявитися, що давно ви почали робити щось незвичайним чином, щоб обійти проблеми з самооцінкою або самовираженням, але сьогодні ви виявляєте, що цей обхідний шлях більше не потрібен у вашому житті. Позбавлення цієї звички підтвердить досягнутий вами прогрес.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Почуття виснаження та образи можуть виникати з обох боків значних відносин у вашому житті, особливо якщо ваш зв'язок надто обтяжений обов'язками ведення спільного домашнього господарства. Можливо, вам потрібно запланувати щось веселе з цією людиною, щоб оновити ваш емоційний зв'язок. Нудьга обов'язків має тенденцію прати індивідуальність кожного з учасників, тому постарайтеся зосередитися на тому, що робить кожного з вас унікальним та хвилюючим.

Водолій

20 січня – 18 лютого

У вас є можливість сьогодні упорядкувати свою рутину, щоб дійсно змусити ваше домашнє життя гудіти. Однак, щоб це сталося, можуть бути потрібні деякі складні розмови з людьми, з якими ви живете. Якщо вони зможуть ясно побачити, як запропоновані вами зміни принесуть користь і їм, вони, швидше за все, погодяться з планом. Тим не менш, вам потрібно зберігати почуття того, де починається та закінчується ваш контроль.

Риби

19 лютого-20 березня

Сьогодні витрати можуть бути привабливими, але ви можете зберегти більше грошей, якщо звернетеся до того, що дійсно робить вас щасливим. Хоча ви можете бути стурбовані тим, що зосередження на своєму щастя егоїстично, ви з меншою ймовірністю відволікатиметеся на речі, які здаються цікавими в даний момент, але насправді не є тим, чого ви хочете, коли ви налаштовані на свої власні бажання. Якщо вам важко розпізнати це самостійно, гарна розмова з кимось може допомогти.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у стосунках, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.