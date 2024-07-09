У липні 2024 року в Україні триває військовий стан та загальна мобілізація.

Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони, повідомив, що наразі військовозобов'язані громадяни повинні проходити щорічну військово-лікарську комісію. Ця вимога діє навіть у часи воєнного стану. Про це Дмитро Лазуткін розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час — раз на 5 років", — пояснив Лазуткін.

У липні 2024 року в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Згідно з новим законом про мобілізацію, певні категорії чоловіків чоловічої статі зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію та медичну та соціальну експертизу (МСЕК). Це стосується чоловіків, які після 24 лютого 2022 року отримали статус особи з інвалідністю. Також уточнено, що громадяни до 25 років повинні також пройти військово-лікарську комісію.

У той же час для двох категорій чоловіків скасовано обов'язок проходити військово-лікарську комісію: це ті, хто має відстрочку або бронювання від мобілізації.

Додатково варто зазначити, що військовозобов'язаний має право відмовитися від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо його примушують до ТЦК і при цьому порушують встановлені правила медичної комісії. За словами адвоката Романа Сімутіна, це стосується ситуацій, коли призовника доставляють до ТЦК проти його волі, не дотримуючись процедур.

Також варто відзначити, що основами для оскарження рішення ВЛК може бути неправильна оцінка наявності або відсутності захворювання, неправильний вибір ступеня захворювання чи відсутність індивідуалізації при оцінці придатності громадянина до військової служби.

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