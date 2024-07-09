Українські 50 копійок можна продати за понад 10 тисяч - стало відомо, яка монета найбільше цінується.

Монети вартістю 50 копійок є дуже цінними для колекціонерів, які готові витрачати тисячі гривень за певні рідкісні види цих монет. Втім цінним вважаються не всі екземпляри. Про це повідомили фахівці ресурсу "Монети-ягідки".

Монета вартістю 50 копійок 1992 року, різновиду 3ВАг, за даними фахівців із ресурсу "Монети-ягідки", може бути продана за суму від 4 000 до 11 000 гривень. Цю монету відрізняє товстий середній зуб тризуба, рисунок діаметром 17,7 мм, гроно з номером 1, що має 4 окремі ягоди і п'ята ягода злилася з вінком, а також гладкий гурт.

Також на ринку можна знайти 50 копійок 2001 року, яку можна продати за близько 1 500 гривень. Ціна обумовлена низьким тиражем, який становив всього 5 000 одиниць.

"Вірогідність знайти монету в обігу малоймовірна. На аукціонах все ж таки були поодинокі випадки, коли продавали 50 копійок 2001 року, знайдені в обігу", – розповідають фахівці.

Монета вартістю 50 копійок 1994 року, різновиду 1.1АГм, за даними фахівців, може бути продана за суму від 2 000 до 4 000 гривень. Відрізняється ця монета невеликим отвором в нижній частині тризуба, наявністю проміжка у вигляді трапеції між листком та відростком, а також гуртом з дрібною насічкою.

Також на ринку можна зустріти ще один різновид цієї монети, з номером 2АГм, де великі отвори в нижній частині тризуба виглядають як трапеції. Цю монету можна продати за ціною від 5 до 30 гривень, залежно від стану та попиту на ринку.

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