В Одесі судитимуть начальника цеху оборонно-промислового підприємства за службову недбалість. Як повідомляють правоохоронці, він допустив розтрату майже 190 тисяч гривень, виплативши зарплату працівникам, які не виходили на роботу.

За інформацією Поліції Одещини, з січня 2023 по січень 2024 року начальник цеху не контролював присутність двох своїх підлеглих, які не з'являлися на робочих місцях. Незважаючи на це, він продовжував фіксувати їхню повну зайнятість у табелях обліку робочого часу.

Слідство встановило, що 50-річний працівник цеху прогулював протягом року майже 900 годин, за які отримав 36 тисяч гривень. Інший працівник, віком 44 роки, за відсутність протягом 1336 годин отримав 153 тисячі гривень зарплати.

Начальника цеху підозрюють у недбалому виконанні службових обов'язків, що призвело до завдання державі збитків на суму майже 190 тисяч гривень. Частина незаконно отриманих коштів вже була повернена.

Обвинувальний акт щодо керівника вже передали до суду. Якщо його вину доведуть, йому загрожує штраф до 68 тисяч гривень, виправні роботи або обмеження волі до трьох років.