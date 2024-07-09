Стало відомо, чи загрожує підвищення тарифів на комунальні послуги до кінця 2024 року. Українцям пояснили, чи вплинуть вимоги МВФ на зростання комунальних тарифів. Про це повідомив нардеп Олег Семінський у коментарі виданню "Новини. Live".

У 2024 році деякі тарифи на комунальні послуги в Україні вже зросли, зокрема, ціни на електроенергію підвищилися майже вдвічі.

Зауважено, що представники МВФ вже висловили українським чиновникам рекомендацію розглянути можливість скасування мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги.

Проте наразі немає офіційних документальних підтверджень цього. Зараз МВФ не вимагає від уряду України підвищувати тарифи на комунальні послуги до кінця 2024 року.

"Вони просто висловлюють своє бачення. Треба знову ж таки виходити з реалій, які ми маємо в країні – війна, доходи населення тощо. Ідея підвищення тарифів виникла не просто так. Зокрема, зростання вартості електроенергії пояснюється значними пошкодженнями енергосистеми. Внаслідок атак росіян, лише навесні 2024 року Україна зазнала збитків у розмірі 1 мільярда доларів", - пояснив нардеп.

Він також пояснив, що для відновлення енергосистеми необхідні додаткові фінансові ресурси. Один з можливих варіантів збору цих ресурсів - це підвищення тарифів на комунальні послуги.

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