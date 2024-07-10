Гороскоп на 10 липня для всіх знаків Зодіаку складено астрологами.

Самоствердження може бути привабливим, але в нас не вистачає енергії.

Овен

21 березня – 19 квітня

Сімейна гармонія може здаватися вам досяжною мрією навіть якщо ви усвідомлюєте, що динаміка сприяє одним людям в порівнянні з іншими. Якими б ідеалістичними не були ваші уявлення, ви знаєте, що світ потребує роботи у реальному світі. Хоча частина вас може ставити питання, де ваше місце в цій динаміці, зараз не найкращий час говорити про це. Твердження себе зараз може порушити спокійне почуття єднання, яке можливе.

Телець

20 квітня-20 травня

Люди у вашій соціальній мережі можуть надихати вас зараз, оскільки ви відчуваєте, що вони серйозно залучені до того, щоб зробити світ кращим. Їхня послідовна філософія для цього може надихнути вас почати говорити про великі речі самостійно. Однак будь-який альтруїстичний ідеал, якого варто дотримуватися, має бути здатним вмістити безліч різних людей з усіма їхніми складними звичками. Привнесення цих ідей до вашого повсякденного життя вдома перевірить їх і покаже вам, чи є вони обґрунтованими.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Останнім часом ви можете бути виключно ідеалістичними у своїх професійних амбіціях. Хоча ви можете бути успішнішими, ніж ви очікуєте, у забезпеченні фінансової підтримки сьогодні, уникайте емоційного маніпулювання людьми таким чином, щоб вони могли відчувати себе скривдженими пізніше. Найкраще розробити коротку презентацію — запитайте себе, як би ви пояснили свою пропозицію незнайомцеві за кілька хвилин, наприклад, під час короткої поїздки на ліфті. Якщо ви не можете зробити це ясно, вам, можливо, доведеться спочатку це опрацювати.

Рак

21 червня-22 липня

У вас може виникнути думка, що якби ви більше читали або подорожували далі, все ваше життя було б іншим. Хоча є багато переваг у фізичній чи інтелектуальній подорожі, є межі того, чого вона може для вас досягти. Можна дослідити тією мірою, якою дозволяє ваш бюджет, але вам все одно слід навчитися справлятися з важкими моментами життя, наприклад, відстоювати себе у стосунках. Куди б ви не пішли, ви все одно залишаєтесь собою — на краще чи на гірше!

Лев

23 липня – 22 серпня

Розуміння глибоких проблем може прийти до вас сьогодні, особливо якщо ви дослухаєтеся до мудрості свого тіла. Хоча це може бути захоплюючою подією, вона може бути надто розпливчастою, щоб повідомляти про неї іншим на даному етапі. Наприклад, навіть якщо ви відчуваєте зв'язок між двома речами, що відбуваються у вашому житті, точно визначити, в чому саме цей зв'язок, може бути поки що неможливо. Дозвольте вашій здогадці спокійно кипіти зараз, щоб згодом вона могла перерости у щось більш зв'язкове.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Відносини всіх видів можуть бути цікавими для вас, але прямо зараз ви також можете відчути себе втомленим. Навіть якщо інші залучені люди не надто владні, схильність втрачати себе в цих зв'язках може виснажувати вашу енергію. Хоча може здатися, що висловлювання своїх слів потребує зусиль, стримування зрештою теж потребує зусиль. Можливо, важко знайти час для відпочинку, коли вам це потрібно, але пауза допоможе вам зрозуміти, як скоригувати свій підхід.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Межі на роботі та вдома можуть бути для вас проблемою в даний момент, тому що ви почуваєтеся заваленими вимогами, від яких, здається, не можете ухилитися. Якщо ваші друзі наваляться, кажучи, що щось не так з тим, як ви ставитеся до цих тягарів, у вас може виникнути спокуса зірватися на них - зрештою, ніхто не любить квотербеків, що сидять у кріслі. Натомість спробуйте спокійно поспостерігати, як вони справляються зі схожими ситуаціями у своєму житті. Просто побачити інші способи вирішення проблем може бути для вас вельми пізнавально.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Сьогодні ви можете сильно ідентифікувати себе зі своїми політичними чи релігійними поглядами, аж до агресивного захисту перед іншими. Однак, ваше професійне життя може не так глибоко резонувати з вами. Ваше розчарування у цій сфері може підштовхувати вас до екстремізму в тих сферах, де ви почуваєтеся більш впевненим. Незалежно від ваших ідеологічних поглядів, ви, ймовірно, будете щасливішими загалом, якщо спробуєте зробити так, щоб решта вашого життя відповідала вам так само, як і ці погляди.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Грошове питання може бути важко вирішити вдома, і проблема може бути не найочевиднішим підозрюваним. Якщо розрахунки почалися з нереалістичного уявлення, скільки все буде коштувати, наприклад, ви не окупитеся, навіть якщо всі внесуть узгоджену суму. Замість нападу один на одного, вам і всім іншим, хто залучений, потрібно разом переглянути загальну картину. Як тільки ви зможете визначити проблему, ви зможете знайти найкраще рішення.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Спілкування у близьких відносинах сьогодні може бути чудовим. Хоча у вас можуть бути постійні проблеми з цією людиною, які потрібно буде вирішити у якийсь момент, плинність з ідеалістичною атмосферою моменту може поповнити запас добрих почуттів у ваших стосунках. Ймовірно, вам знадобиться ця позитивна основа, щоб допомогти вам впоратися з труднощами між вами двома в пізніший час. Зараз згадайте все, чим ви захоплюєтеся в цій друзі або коханій людині, і дайте їм це знати.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Практична робота може здатися сьогодні ідеальною, тому що вона здається більш здійсненною, ніж вирішення серйозніших проблем, які вас обтяжують. Виконання цих фізичних чи рутинних завдань може допомогти набути душевного спокою, що зрештою може призвести до глибшого самоаналізу. Однак у інших людей навколо вас є власні потреби та цінності, які можуть відрізнятися від ваших, і у них можуть бути плани, відмінні від приєднання до вашого списку справ. Слідуйте за своїм щастям, але поважайте межі інших.

Риби

19 лютого-20 березня

Спільнота, частиною якої ви є, може мати особливо інтенсивну енергію в даний момент. Ви можете бути схильні просто пливти за групою, тому що це здається простіше, ніж самостверджуватись. Однак, коли ваші практичні обов'язки вимагатимуть, вам доведеться перерватися і зайнятися ними самостійно, без своєї почту. Звертайте увагу на свої емоції та відчуття, коли ви справляєтеся з будь-якими утомливими обов'язками. Ви можете бути приємно вражені тим, що ви дізнаєтеся про себе в процесі!

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