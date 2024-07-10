Гороскоп на 10 июля для всех знаков Зодиака составлен астрологами.

Самоутверждение может быть заманчивым, но у нас не совсем хватает энергии.

Овен

21 марта – 19 апреля

Семейная гармония может казаться вам достижимой мечтой — даже если вы осознаете, что динамика благоприятствует одним людям по сравнению с другими. Какими бы идеалистическими ни были ваши представления, вы знаете, что мир требует работы в реальном мире. Хотя часть вас может задаваться вопросом, где ваше место в этой динамике, сейчас не лучшее время говорить об этом. Утверждение себя сейчас может нарушить спокойное чувство единения, которое возможно.

Телец

20 апреля-20 мая

Люди в вашей социальной сети могут вдохновлять вас сейчас, поскольку вы чувствуете, что они серьезно вовлечены в то, чтобы сделать мир лучше. Их последовательная философия для этого может вдохновить вас начать говорить о больших вещах самостоятельно. Однако любой альтруистический идеал, которого стоит придерживаться, должен быть способен вместить множество разных людей со всеми их сложными привычками. Привнесение этих идей в вашу повседневную жизнь дома проверит их и покажет вам, являются ли они обоснованными.

Близнецы

21 мая – 20 июня

В последнее время вы можете быть исключительно идеалистичны в своих профессиональных амбициях. Хотя вы можете быть более успешными, чем вы ожидаете, в обеспечении финансовой поддержки сегодня, избегайте эмоционального манипулирования людьми таким образом, чтобы они могли чувствовать себя обиженными позже. Лучше всего разработать краткую презентацию — спросите себя, как бы вы объяснили свое предложение незнакомцу за несколько минут, например, за время короткой поездки на лифте. Если вы не можете сделать это ясно, вам, возможно, придется сначала это проработать.

Рак

21 июня-22 июля

У вас может возникнуть мысль, что если бы вы больше читали или путешествовали дальше, вся ваша жизнь была бы другой. Хотя есть много преимуществ в физическом или интеллектуальном путешествии, есть пределы тому, чего оно может для вас достичь. Можно исследовать в той мере, в какой позволяет ваш бюджет, но вам все равно следует научиться справляться с трудными моментами жизни, например, отстаивать себя в отношениях. Куда бы вы ни пошли, вы все равно остаетесь собой — к лучшему или к худшему!

Лев

23 июля – 22 августа

Понимание глубоких проблем может прийти к вам сегодня, особенно если вы прислушаетесь к мудрости своего тела. Хотя это может быть захватывающим событием, оно может быть слишком расплывчатым, чтобы сообщать о нем другим на данном этапе. Например, даже если вы чувствуете связь между двумя вещами, происходящими в вашей жизни, точно определить, в чем именно эта связь, может быть пока невозможно. Позвольте вашей догадке спокойно кипеть сейчас, чтобы со временем она могла перерасти во что-то более связное.

Дева

23 августа – 22 сентября

Отношения всех видов могут быть увлекательными для вас, но прямо сейчас вы также можете почувствовать себя уставшим. Даже если другие вовлеченные люди не слишком властны, склонность терять себя в этих связях может истощать вашу энергию. Хотя может показаться, что высказывание своих слов требует усилий, сдерживание в конечном итоге тоже требует усилий. Может быть трудно найти время для отдыха, когда вам это нужно, но пауза поможет вам понять, как скорректировать свой подход.

Весы

23 сентября – 22 октября

Границы на работе и дома могут быть для вас проблемой в данный момент, так как вы чувствуете себя заваленными требованиями, от которых, кажется, не можете уклониться. Если ваши друзья навалятся, говоря, что что-то не так с тем, как вы относитесь к этим тяготам, у вас может возникнуть соблазн сорваться на них — в конце концов, никто не любит квотербеков, сидящих в кресле. Вместо этого попробуйте спокойно понаблюдать, как они справляются с похожими ситуациями в своей жизни. Просто увидеть другие способы решения проблем может быть для вас весьма познавательно.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вы можете сильно идентифицировать себя со своими политическими или религиозными взглядами, вплоть до агрессивной защиты их перед другими. Однако ваша профессиональная жизнь может не так глубоко резонировать с вами. Ваше разочарование в этой сфере может подталкивать вас к экстремизму в тех областях, где вы чувствуете себя более уверенным. Независимо от ваших идеологических взглядов, вы, вероятно, будете счастливее в целом, если попытаетесь сделать так, чтобы остальная часть вашей жизни соответствовала вам так же, как и эти взгляды.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Денежный вопрос может быть трудно решить дома, и проблема может быть не самым очевидным подозреваемым. Если расчеты начались с нереалистичного представления о том, сколько все будет стоить, например, вы не окупитесь, даже если все внесут согласованную сумму. Вместо того чтобы нападать друг на друга, вам и всем остальным, кто вовлечен, нужно вместе пересмотреть общую картину. Как только вы сможете определить проблему, вы сможете найти лучшее решение.

Козерог

22 декабря – 19 января

Общение в близких отношениях сегодня может быть прекрасным. Хотя у вас могут быть постоянные проблемы с этим человеком, которые нужно будет решить в какой-то момент, текучесть с идеалистической атмосферой момента может пополнить запас хороших чувств в ваших отношениях. Вероятно, вам понадобится эта позитивная основа, чтобы помочь вам справиться с трудностями между вами двумя в более позднее время. Сейчас вспомните все, чем вы восхищаетесь в этом друге или любимом человеке, и дайте им это знать.

Водолей

20 января – 18 февраля

Практическая работа может показаться сегодня идеальной, так как она кажется более выполнимой, чем решение более серьезных проблем, которые вас тяготят. Выполнение этих физических или рутинных задач может помочь обрести душевное спокойствие, что в конечном итоге может привести к более глубокому самоанализу. Однако у других людей вокруг вас есть свои собственные потребности и ценности, которые могут отличаться от ваших, и у них могут быть планы, отличные от присоединения к вашему списку дел. Следуйте за своим счастьем, но уважайте границы других.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сообщество, частью которого вы являетесь, может обладать особенно интенсивной энергией в данный момент. Вы можете быть склонны просто плыть по течению группы, потому что это кажется проще, чем самоутверждаться. Однако, когда ваши практические обязанности потребуют, вам придется прерваться и заняться ими самостоятельно, без своей свиты. Обращайте внимание на свои эмоции и ощущения, когда вы справляетесь с любыми утомительными обязанностями. Вы можете быть приятно удивлены тем, что вы узнаете о себе в процессе!

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.