Народний синоптик Наталія Діденко розповіла про те, що автра в Україні очікуються дощі з грозами.

У середу, 10 липня, в Україні прогнозується дощова погода з грозами, зокрема на північному сході країни. Негода прийде ближче до вечора. Температура повітря досягне +39 °C.

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила про це. За її словами, на Полтавщині, Харківщині та Сумщині завтра очікуються дощі з грозами. Найбільш ймовірно, що опади випадуть увечері, проте вночі дощі можливі також у західних областях.

"Трохи дощів може пройти сьогодні пізно ввечері вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина," — зазначила Діденко.

Однак загалом завтра в більшості областей збережеться суха спекотна погода. Температура повітря на заході та півночі становитиме +30...+34 °C, у центральних, південних та східних областях — +33...+37 °C, місцями до +36...+39 °C.

У Києві 10 липня очікується суха спекотна погода з температурою +30...+33 °C. У наступні дні спека посилиться, і її пік очікується між 14 та 17 липня.

Раніше Politeka також писала про те, що Україну чекає до 40 градусів спеки. В Укргідрометцентрі розповіли про погоду на наступних кілька днів. Зазначається, що в період з 9 по 12 липня на більшій частині України встановиться спекотна погода, зокрема місцями температура підніметься вище 40 градусів. Незначне полегшення від спеки 9 липня можуть принести короткочасні дощі та грози в західних і східних областях.

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