Розмір пенсії для частини українців залежить від їх статусу, групи інвалідності та установлених урядом мінімумів.

Деякі категорії українських пенсіонерів можуть отримати збільшені пенсійні виплати. Йдеться й у тому числі про чорнобильців та ліквідаторів ЧАЕС. Стало відомо, хто з українських пенсіонерів може отримати пенсію понад 13 тисяч гривень. Про це повідомили у ПФУ.

Розмір виплат визначається залежно від статусу особи як чорнобильця, що означає, чи брала вона участь у ліквідації наслідків аварії або проживала на території зони відчуження.

Крім того, розмір виплат впливає і на група інвалідності, яку має постраждала особа. Уряд встановив індивідуальні мінімальні стандарти для чорнобильців.

Для ліквідаторів стандартизовані мінімальні розміри виплат виглядають наступним чином:

Особи з I групою інвалідності мають отримувати щонайменше 13 376,21 гривні.

Особи з II групою інвалідності отримують не менше 10 700,97 гривні.

Особи з III групою інвалідності мають право на не менше 8 025,73 гривні.

Також, мінімальні стандарти для інших чорнобильців установлені так:

Особи з I групою інвалідності отримують щонайменше 8 187,48 гривні.

Особи з II групою інвалідності отримують не менше 6 549,98 гривні.

Особи з III групою інвалідності, а також неповнолітні особи з інвалідністю, отримують не менше 5 048,95 гривні.

Важливо зазначити, що статус чорнобильця отримується тільки після офіційного підтвердження цього у відповідних державних органах.

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