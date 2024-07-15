У Львові мобілізованого чоловіка звільнили від служби, бо він подав в суд на військову частину.

У Львові мобілізований солдат змусив військову частину звільнити його від служби через судове рішення. Причиною стало те, що його дружина має третю групу інвалідності.

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов мобілізованого солдата і зобов'язав військову частину звільнити його зі служби. Рішення було ухвалено у липні 2024 року, коли суд визнав протиправною відмову військових у звільненні солдата через сімейні обставини — інвалідність дружини солдата.

У своєму рішенні, опублікованому в судовому реєстрі, суд наголосив на тому, що відповідач (військова частина) неправомірно тлумачив законодавство щодо умов звільнення з військової служби. Закон не конкретизує, яка саме група інвалідності має бути у дружини військового для цієї мети.

Суддя Роман Брильовський, що розглядав справу, підкріпив своє рішення аргументами з обох сторін. Він вирішив, що відмова військовлї частини у звільненні солдата зі служби є протиправною, і зобов'язав виконати рішення про звільнення.

Раніше Politeka також писала про те, що поліцейський допомогав військовозобов'язаним втікати через кордон. Поліцейський разом зі спільником знаходили бажаючих і організовували їхнє піше переміщення через державний кордон поза межами офіційного пункту пропуску на території Ізмаїльського району. Послуга коштувала від 2 до 6 тисяч доларів США за людину.

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