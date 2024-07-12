Стало відомо, у якому місті найвищий тариф на воду і скільки платять директорам водоканалів.

Серед великих міст України найдоступніша вода в Дніпрі. Родина з трьох осіб витрачає на воду лише 0,85% від середньої зарплати. У Кропивницькому цей показник удвічі вищий. Стало відомо, у якому місті найвищий тариф на воду і скільки платять директорам водоканалів.

Українці у великих містах в середньому витрачають 1,23% своєї зарплати на воду. Найгірша ситуація спостерігається в Кропивницькому та Івано-Франківську: мешканці Кропивницького витрачають 1,97% від середньої зарплати, а в Івано-Франківську — 1,62%. Найдоступніша вода в Дніпрі (0,85% середньої зарплати) та Луцьку (0,92% середньої зарплати).

Найвищу зарплату серед директорів водоканалів має керівник у Черкасах, його середній дохід становить 159,5 тис. грн. Цих грошей вистачає на 5,7 тис. кубів води. Варто зазначити, що це найбільша зарплата серед усіх досліджених водоканалів. При цьому за рівнем доступності води Черкаси знаходяться в середині рейтингу. Найменшу зарплату має директор водоканалу в Рівному – 17 333 грн, що вистачає лише на 531,8 кубів води.

В Україні протягом останніх двох місяців у десятках міст було переглянуто тарифи на водопостачання. Це пов’язано з підвищенням зарплат, зростанням цін на електроенергію, реагенти та ремонтні роботи, що змушує піднімати ціни на комунальні послуги. Особливо критична ситуація спостерігається в невеликих містах, де собівартість води значно вища через необхідність доставки води порівняно малій кількості споживачів.

Джерело: OBOZ.UA.

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