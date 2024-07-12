НБУ скасував валютні обмеження для населення та волонтерів, нові правила набирають чинності з 11 липня 2024 року.

Національний банк України оновив кілька валютних обмежень для населення і волонтерів. Про це повідомили детальніше у прес-службі Національного банку України. Згідно з повідомленням, нові правила вступили в силу з 11 липня 2024 року.

Так, Національний банк України вніс уточнення щодо норми на купівлю готівкової валюти за безготівкові кошти в гривні, фіксуючи її на рівні 100 тисяч гривень на день, що відповідає чинному ліміту на видачу готівки.

Це уточнення стосується лише операцій з безготівковими коштами. Крім того, Національний банк України розширив можливість для фізичних осіб повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі.

Одночасно НБУ розширив список товарів оборонного призначення, які фізичні особи-волонтери можуть закуповувати за кордоном. До цього списку включені комплектуючі для БПЛА, а також термоковдри та термогрілки.

Нові позиції додаються до вже існуючих у списку, що охоплює тепловізори, рації, бронежилети, каски, шоломи, військову та тактичну форму, взуття, захисний одяг, оптичні прилади для спостереження, спальні мішки та засоби для надання першої медичної допомоги.

Крім того, уточнено перелік операції за рахунком іноземних компаній. З цією метою Правління Національного банку України 09 липня 2024 року затвердило постанову №82 "Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті", що також набирає чинності з 11 липня 2024 року.

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