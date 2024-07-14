Цей прогноз розроблено з урахуванням бюджетної декларації, згідно з якою мінімальну зарплату планується заморозити на три роки.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію у 2025 році на 229 грн, до 2590 грн. Максимальна пенсія зросте на 2,2 тис. грн, до 25,9 тис. грн. Цю пропозицію озвучив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

В Україні, згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата наступного року перевищить 24,3 тис. грн. З урахуванням рівня інфляції, реальний рівень зарплат зросте на 8,1%. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тис. грн, а у 2027 році – 32,5 тис. грн.

Цей прогноз розроблено з урахуванням бюджетної декларації, згідно з якою мінімальну зарплату планують заморозити на три роки. Однак це рішення викликає суперечки, навіть серед представників владної партії. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував внести зміни до бюджетної декларації.

Якщо уряд планує заморозити мінімальну зарплату на рівні 8 тис. грн на три роки, то Данило Гетманцев запропонував інший варіант:

у 2025 році підняти мінімалку до 8780 грн;

у 2026 році – до 9650 грн;

у 2027 році – до 10 420 грн.

Мінімальна пенсія також зростатиме:

наступного року на 229 грн до 2590 грн;

у 2026 році – до 2846 грн;

у 2027 році – до 3074 грн.

Гетманцев пояснив, що з урахуванням прогнозу щодо інфляції, якщо не підвищувати соціальні стандарти, їхній реальний розмір у наступні три роки скоротиться більш ніж на 30%.

Джерело: OBOZ.UA

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