В Україні нараховується близько 2,7 млн пенсіонерів, які продовжують працювати, із середнім доходом у 6 тис. гривень.

Українцям пояснили, що для того, щоб мати пенсію у розмірі 15 тис. гривень, необхідно мати відповідну заробітну плату під час трудової діяльності. Більшість людей не можуть розраховувати на такий рівень пенсії під час виходу на заслужений відпочинок.

За розрахунками, громадянам з повним страховим стажем (35 років), які виходять на пенсію за загальними умовами, для отримання пенсійної виплати у 15 тис. гривень необхідно мати заробітну плату, що перевищує середню у Україні в 3,16 рази. Згідно з останніми даними Пенсійного фонду України, це становить близько 48,778 тис. гривень.

У випадку, якщо громадянин має 40 років страхового стажу, для отримання пенсії у розмірі 15 тис. гривень потрібно мати зарплатню, що перевищує середню в країні в 2,76 рази, що становить близько 42,68 тис. гривень.

Нагадаємо, що в Україні нараховується близько 2,7 млн пенсіонерів, які продовжують працювати, із середнім доходом у 6 тис. гривень. Загалом у країні пенсії отримують 10,1 млн громадян. Розподіл пенсій виглядає наступним чином:

Найбільша кількість пенсіонерів (2,6 млн) отримують до 3 тис. гривень;

Приблизно 1,7 млн українців отримують пенсії від 3 тис. до 4 тис. гривень;

1,8 млн осіб мають пенсії від 4 тис. до 5 тис. гривень;

Таким чином, більшість українців на пенсії отримують суму, що не перевищує 5 тис. гривень. Тільки 1,2 млн пенсіонерів отримують високі пенсії від 10 тис. гривень.

Деякі громадяни отримують пенсію, сума якої навіть нижча за мінімальну. Таких українців налічується 67,5 тис. осіб. Їм в середньому виплачують 1,4 тис. гривень. Йдеться про тих громадян, у яких немає необхідного страхового стажу для права на пенсію за віком. Водночас, мінімальну пенсію у сумі 2,36 тис. гривень виплачують 283 тис. громадян у 2024 році.

Джерело: Oboz.ua.

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