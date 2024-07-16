У Міноборони повідомили важливе про оновлення військово-облікових даних, штрафи та ВЛК. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

У Міноборони наголосили, що під час оновлення даних військовозобов'язаними проходження військово-лікарської комісії не вимагається, воно необхідне лише після отримання повістки на проходження ВЛК.

"Через поширенням неточної інформації у деяких телеграм-каналах та інших інформаційних ресурсах щодо штрафів за оновлення даних без проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони України роз’яснює, що наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби", – зазначили в Мінобороні.

Відмітили, що для оновлення даних проходження військово-лікарської комісії не є обов'язковим. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на призов до військово-лікарської комісії.

Згідно з словами директора Департаменту кадрової політики Міноборони Марка Андрусяка, відповідно до закону оновлення даних громадянами є самостійним видом військового обов'язку. Крім того, згідно зі статтею 21 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено обов'язок проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

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