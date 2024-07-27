В сезон кабачків спробуйте обов’язково приготувати такий салат з кабачків – він легкий, корисний і простий у приготуванні.

Літній салат із кабачків – це ще одна чудова страва, яка наповнить організм вітамінами і корисними речовинами. Кабачки, як відомо, містять провітамін, А (каротин), нікотинову кислоту, вітаміни В1 і В2, РР і, у чималій кіль­кості, вітамін С.

Кабачки смажать, тушкують, відварюють. З кабачків готують неймовірно смачні голубці, супи, закуски, рагу і, звісно, салати.

Одним з таких рецептів салату з кабачками поділилася фудблогерка Тетяна Шеремет.

І для нього знадобляться такі інгредієнти: кабачки – 1 великий або два невеликих, помідори - 1великий, часник – 3 зуб, яйця - 2шт, кріп і петрушка, олія, а також сіль і перець за смаком.

Хід приготування салату з кабачками наступний:

Кабачок слід розрізати на 4 частини, а потім порізати на шматочки. Смажимо на пательні, змащеною олією.

«Кабачки повинні бути хрумкі», - зазначила кулінар.

Тепер розбиваємо яйця збовтуємо і додаємо до кабачків.

Суміш солимо, перчимо, перемішуємо і готуємо до того моменту, як будуть готові яйця.

Далі кладемо подрібнений часник, перемішуємо та перекладаємо майбутній салат у миску.

Поки салат холоне ріжемо помідори та подрібнюємо кріп, кладемо до кабачків, додоємо столову ложку олії.

«За потреби, солимо та перчимо за смаком, перемішуємо та смакуємо. Смачного!», - побажала кулінар кожному, хто приготує такий літній салат із кабачків.

Багатьом такий рецепт дуже сподобався. В коментарях підписниці на сторінку кулінара зазначають, що салат виглядає дуже апетитно.

«Легкий і разом з тим поживний салатик»,

«Виглядає смачно»,

«Апетитно!».

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