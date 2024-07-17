У 2025 році українцям буде складніше вийти на пенсію через посилення вимог до стажу.

В Україні громадяни можуть виходити на пенсію у 60, 63 або 65 років. Вік визначає мінімальний необхідний стаж для виходу на пенсію. Згідно з пенсійною реформою, що впроваджується в Україні, пенсійний вік і вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію підвищуватимуться до 2028 року.

Про це повідомили у ПФУ.

Вже 2025 року вимоги до страхового стажу в Україні зміняться і згідно з пенсійною реформою, що впроваджується в Україні, пенсійний вік і вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію підвищуватимуться до 2028 року.

Для виходу на пенсію у 65 років потрібно буде щонайменше 15 років стажу і тут зміни не очікуються, натомість для виходу на пенсію у 60 та 63 роки страховий підвищать.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, і чоловікам, і жінкам потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Вийти на пенсію у 63 роки можна буде за наявності від 22 до 32 років стажу.

До 2028 року мінімальні вимоги для виходу на пенсію у 60 і 63 роки зазнають змін. Щоб вийти на заслужений відпочинок у 65 років, наразі достатньо 15 років стажу.

Для тих, хто планує піти на пенсію у 60 років, вимоги виглядатимуть так:

У 2026 році потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.

У 2027 році – 34 роки.

У 2028 році – 35 років.

Для тих, хто бажає вийти на пенсію у 63 роки, встановлені такі норми:

У 2026 році – від 23 до 33 років стажу.

У 2027 році – від 24 до 34 років.

У 2028 році – від 25 до 35 років.

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