Важливою умовою для будь-яких змін є відсутність обстрілів української енергосистеми з боку росії.

В "Укренерго" очікують, що в серпні в Україні зменшиться обсяг обмежень подачі електроенергії. Це означає, що відключення стануть менш частими або коротшими. Ці прогнози базуються на тому, що деякі енергетичні об'єкти повернуться до роботи після планових ремонтів. Про це розповіла речниця "Укренерго" Марія Цатурян.

Вона підкреслила, що важливою умовою є відсутність обстрілів української енергосистеми з боку росії.

"В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі об'єкти енергетичні повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів", – зазначено в повідомленні.

Вона також нагадала, що внаслідок обстрілів теплових та гідроелектростанцій українська енергосистема втратила понад 9 ГВт виробничих потужностей. "Для розуміння масштабу: таку ж кількість влітку в пікові години споживають Нідерланди або Фінляндія", – додала Цатурян.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що восени в Україні можуть скасувати планові відключення електроенергії, тобто графіки не будуть застосовуватися. Однак це стане можливим лише за виконання низки умов, зокрема, при відсутності нових атак Росії на українську енергосистему. Він також підкреслив, що важливо своєчасно завершити ремонти об'єктів атомної генерації.

Джерело: OBOZ.UA.

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