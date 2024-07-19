Вихідні 20-21 липня можуть для когось принести фінансовий успіх і втілення мрій, а на когось очікують негаразди і розчарування.

Астролог розповіла, що обіцяють зірки на ці вихідні 20-21 липня і про важкі енергії, які панують прямо зараз.

За словами астрологині, дехто вже зміг помітити зміни енергій навколо, а саме злість, вибухи гніву, агресію, намагання довести свою думку.

«По хворобах - хтось може виявити важке захворювання, активуються стоматологічні проблеми. У природі - катаклізми, потопи, грози з потужними блискавицями», - розповіла астролог і авторка каналу з астрологічними прогнозами «Scorpio».

За словами астрологині, причина таких енергій в тому, що «ретроградить Сатурн у Рибах».

Це, каже астролог, і спричиняє активізацію та загострення давніх проблем з кістками, зокрема зубами. Тому, підкреслює астролог, в цей період зростає попит на стоматологічні послуги. Також звернення у державні органи по питанням, які не були вирішені раніше.

Гороскоп на вихідні 20-21 липня.

Крім того, з'єднання Марсу та Урану – воно відчуватиметься до 20-х чисел липня і через це можуть відбуватися аварії, різкі перепади погоди.

Крім того, відсьогодні, 19 липня «ми заходимо в егоїстичну петлю Меркурія».

І це, за словами астрологині, змусить нас здивуватись від власного егоїзму, педантичності та претензій до людей. Також астрологиня розповіла, що аж до вересня відчуватиметься бажання все відібрати собі, відстоювати лише власну вигоду.

«І лише маленька частина тих, хто все ж таки турбуватиметься про інших», - каже авторка каналу про астрологію.

Гороскоп на вихідні 20-21 липня.

Що ж до подій у ці вихідні, 20-21 липня, вони можуть, як засмутити, так і стати привідом для родощів.

У суботу, 20 липня, Марс секстиль Нептун. І це може спровокувати активізацію закулісних ігор, а керувати емоціями стане легше.

За словами астрологині, цей день є надзвичайно сприятливим для втілення мрії у життя.

«Не пропустіть його, обов'язково зробіть певні кроки для реалізації своїх планів. Марс, планета активності, буде утворювати секстиль до Нептуна, планети мрій, а Луна з реалістичного та практичного знаку Козеріг утворюватиме секстиль з Сатурном, що допоможе діяти цілеспрямовано та планомірно», - розповіла астролог, чего чекати від зірок 20 липня, у суботу.

Неділя, 21 липня, буде багатою на аспекти. Астролог попередила, що цього дня відбудеться повторна Повня у знаку Козеріг.

«Ця Повня буде дуже емоційною, оскільки Луна буде знаходитись поблизу Плутона. На поверхню можуть піднятись підсвідомі страхи, фобії, приховані емоції, ревнощі, образи. Меркурій у квадраті до Урану провокує поламки техніки та неочікувані новини, необхідність бути обережними за кермом», - попередила експерт.

Ще один аспект – Сонце у тригоні з Нептуном, а Венера у секстилі з Юпітером. Ця астрономічна подія вплине на творчий підйом, успіх у коханні та фінансових справах.

Однак цей аспект може спровокувати і надмірний оптимізм, неадекватність сприйняття реальності, надмірність у бажаннях та витратах.

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