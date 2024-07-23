Кабачкові оладки – це не тільки смачна, а й дуже корисн літня страва, а, пиготувавши її за цим рецептом, вона можей стати щ й однією з найулюбленіших.

Кабачкові оладки – це не тільки смачно, а ще й дуже корисно.

Кулінар, мама і авторка блогу з рецептами «Mrs.vedula» розповіла рецепт кабачкових оладок, які обожнює вся її родина.

«Я готувала подвійну порцію, тому інгредієнтів було більше. Як не дивно, але цю страву обожнює вся моя сімʼя, навіть Кароліна», - розповіла авторка сторінки.

Отже, для приготування таких кабачкових оладок знадобляться такі інгредієнти: кабачок - 1 середній, яйця - 2 шт, морква - 1 шт, борошно - 50 г, сир твердий - 30 г, сіль і спеції за смаком, а також сметана для подачі.

Кабачкові оладки, рецепт.

Хід приготування кабачкових оладок традиційно дуже простий: спочатку натираємо кабачок, додаємо сіль і хвилин через десять віджимаємо зайвий сік.

Тепер у кабачки натираємо моркву. Наступний крок – натираємо шматочок твердого сиру і теж додаємо у кабачки і моркву.

Далі додаємо до овочей яйця і перемішуємо. Наступним додаємо у суміш просіяне борошно. Знову перемішуємо.

Кабачкові оладки, рецепт.

І можна смажити.

Подають такі кабачкові оладки зі сметаною.

«Доречі, це дуже корисний та збалансований сніданок», - зазначила «Mrs.vedula».

У коментарях до рецепту кабачкових оладок підписники на сторінку кулінара повідомляють, що страва дійсно виходить дуже смачною.

«Сьогодні приготовила,вони вийшли дуже смачні. Дякую за рецепт»,

«Ох і смакота!»,

«Дякую за рецепт. І моєму хлопчику такі оладки дуже сподобалися!».

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