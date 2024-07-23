Суспільство має погодитися на тимчасову відмову від низки свобод заради виживання - з такою заявою посол України у Великій Британії і ексголовком ЗСУ Валерій Залужний виступив у Лондоні. Він також розповів, що чекає українців.

Згідно з тезами виступу Залужного в Лондонському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень, до війни завжди потрібно готуватися — і в усіх сферах діяльності держави.

"Суспільство має погодитися на тимчасову відмову від низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, мають тотальний характер. Вони вимагають зусиль не тільки армії, а й усього суспільства. Політики можуть і повинні мобілізувати суспільство. Для цього комплексно задіюються військові та інші державні ресурси. Серед таких ресурсів — економіка, фінанси, населення та союзники. Такі дії, звичайно ж, впливатимуть на політичні процеси в державі", — заявив Валерій Залужний.

На думку Залужного, політики мають можливість і повинні активізувати суспільство, оскільки сучасні конфлікти потребують величезних зусиль не лише від збройних сил, але й від всього населення в цілому.

Валерій Залужний також зазначив, що війна – це про ресурси і час. Якщо розглядати технології як ресурс, то на сьогоднішній день через різні причини ні Україна, ні росія не зможуть самостійно опанувати їх у найближчому майбутньому.

"Це означає, що єдиним виходом може бути збільшення кількості людських ресурсів, залучених до бойових дій. При цьому технології чекатимуть на сміливих і здатних їх опанувати. Хто їх опанує, той і вирішить питання глобальної безпеки. Важко сказати, як розвиватиметься ситуація в майбутньому. Одне можна сказати напевно – тиранам постійно мало і їм потрібна буде нова війна для внутрішнього використання як інструмент утримання влади. Решта повинні будувати надійний захист від них", - додав він.

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