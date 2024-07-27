Посівний календар на серпень 2024 підкаже оптимальні терміни посадки редиски, щоб зібрати смачний і корисний врожай ще до холодів.

В серпні 2024, користуючись місячним посівним календарем, можна не тільки збирати врожай, а й попіклуватися про ще один. У серпневі дні, коли вже не так спекотно, а ранки стають більш свіжішими, сіють редиску.

Грунт для цього достатньо прогрітий, а дні ще теплі, але вже коротші. Редиска, як відомо, не любить спеку. Редиску у серпні 2024 можна висаджувати на грядку, яка вже звільнилася.

Втім, необхідно пам’ятати, що редиску не варто садити на ділянці, де раніше росли будь-які хрестоцвіті культури. Найкращими попередниками для редиски у серпні 2024 будуть огірки, гарбуз, кабачки. Досвідчені городники також висаджують редиску, де раніше росла картопля – можна буде отримати дійсно великий урожай.

Посівний календар на серпень 2024 - коли садити редиску.

Для того, щоб посадити редиску у серпні 2024, слід обрати більш ранні та теплолюбні сорти, які дають урожай за 20-30 днів. Їх садять на глибину 1-2 см, з відстанню 3-4 см між рослинами та 10-15 см між рядами.

Грунт для посадки редиски рекомендується удобрювати гноєм або розчином сульфату калію. Показник pH повинен бути нейтральним — кисле середовище шкідливе для цього овоча. Посадивши редиску на початку серпня, можна зібрати урожай через 20-25 днів.

Посівний календар на серпень 2024 - коли садити редиску.

Посадку редиски в серпні необхідно проводити в тінистому або напівтінистому місці, на зволоженому та удобреному ґрунті. Редиску у серпні, як і восени, поливають часто і рясно, щоб уникнути гіркоти. Але, якщо не знати в цьому міру, редиска потріскається.

Найкращими датами для посадки редиски, згідно з посівним календарем «Агрологістики», є з 1 по 10 серпня.

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