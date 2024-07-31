До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 31 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро на одній карті для всіх знаків зодіаку на 31 липня вже тут.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 31 липня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Королева Жезлів

Ваше майбутнє виглядає світлим, Овен. Королева - явний знак того, що ви займаєте сильну позицію.

Ви хотіли певних речей, але життя не дало вам цього без боротьби.

Але тепер ваша черга, і невдовзі все необхідне буде у вас під рукою. Чому? Тому що ви це заслужили.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів

Ви не можете виграти кожну битву. Коли ви просуваєте справу і не досягаєте нічого, ви повинні підняти руки і сказати: «Я закінчив». Це не ваш стиль - здаватися, але це не питання догляду.

Ви вперлися в стіну, і ця стіна не була призначена для того, щоб через неї перелазили. Вам доведеться приймати речі такими, якими вони є. Це сумно, але іноді життя може бути саме таким.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Ви настільки цікава душа, Близнюки, що дивно спостерігати, як ви потрапляєте у ситуації та виплутуєтеся з них.

Зараз ви йдете натягнутим канатом, і вам може здаватися, що це того варте, але зважуйте свої рішення.

Не ставтеся до своїх уроків легковажно. Часто все повторюється, доки ви не зрозумієте, що вам потрібно дізнатися на цьому етапі життя.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сімка Кубків

Тобі треба зробити речі такими, якими ти хочеш їх бачити, Раку. Немає причин бути таким пасивним у своєму житті.

Вам потрібно витягти себе з цієї нудьги і зайнятися тим, про що ви мріяли.

Кар'єра, машина, новий будинок, все це може бути вашим, але спочатку вирішите, що ви зробите більше ніж просто спробуєте. Ви робитимете те, що потрібно зробити, поки не досягнете своєї долі.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Жезлів

Останнім часом ти так втомився, тому що взяв на себе набагато більше відповідальності, ніж слід. Звичайно, ти просто намагався бути корисним, але це позбавляє тебе життя.

Часу не повернеш, Лев. Хоча буде важко розчарувати того, хто залежить від тебе, настане момент, коли доведеться переглянути свої межі та сказати «ні».

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Ви бачите далі те, що вам кажуть. Довіряйте своїм інстинктам та інтуїції.

Ви знаєте, що у вас є так багато ідей, які не можна ігнорувати. Ось чому вам потрібно дати можливість поважати свою власну думку і довіряти своєму судженню.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Відчуття, ніби ти гойдаєшся на гойдалках. Одного разу ти нагорі, а наступного — внизу. Це трохи втомлює тебе, тому що ти не отримуєш тієї стабільності, яка тобі потрібна в житті.

Можливо, вам доведеться розірвати деякі зв'язки та подумати, чого ви дійсно хочете. І вам слід запитати себе: «Чому ви погоджуєтесь?»

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Туз Мечей

Настав кінець, ви сумували, і тепер настав час почати все заново, з новим життям, новим шансом на щастя та іншим мисленням.

Ви придбали так багато знань та досвіду, що не пропустіть знаки, коли вони з'являться вдруге. Добре рахувати свої благословення, Скорпіоне.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Ти заслуговуєш на найкращого, Стрілець, і тепер твоя черга насолоджуватися насолодою життя. Купи собі щось приємне.

Ви заслужили фантастичний шопінг, щоб дати собі те, що бажає ваше серце. Ви завжди робите для всіх інших, і тепер настав час побалувати вас!

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Лицар Мечів

Не поспішайте. Вам не потрібно доводити, що ви гідні когось чи чогось.

І якщо ви не опинитеся першим, це не означає, що у вас не буде своєї черги.

Вірте, що все стане на свої місця, навіть якщо ви не поспішайте. Насправді, якщо це призначено для вас, ніщо не зможе це забрати.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей

Експертиза потребує часу. Вам потрібно прикласти себе до того, чим ви хочете бути відомим. Це означає дисциплінувати себе та пройти через біль зростання.

Будуть дні, коли вам здасться, що ви ніколи не станете кращими, але як тільки ви подолаєте цю перешкоду, ви будете здивовані тим, як далеко ви просунулися.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Паж Пентаклей

Відпочивайте, Риби. Вам належить багато зробити, і без енергії ви не досягнете своїх цілей.

Не намагайтеся зробити все сьогодні. Задайте собі темп. Незабаром у вас буде час, але спочатку зробіть одну справу цього тижня.

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