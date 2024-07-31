Медовий Спас, Маковія або Перший Медовий Спас – це все назви одного свята, яке святкують православні християни.

Медовий Спас або Маковія у 2024 році, відповідно до новоюліанського календаря, припадає на 1 серпня.

У церковному календарі це свято має назву Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього.

Колись частина хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа, допомогла врятувати жителів Константинополя від епідемії. Священники занурили святиню у водойму, після чого всі сліди страшної хвороби зникли. Звідси і виникла народна назва свята – Спас, адже це свято пов’язане зі Спасителем людства Божим Сином.

Медовий Спас або Маковія 2024.

На Медовий Спас або Маковія освячують мед нового збору. До речі, багато хто вірить, що мед на Маковія цілющий і здавна його використовують для лікування різних хвороб.

На Медовий Спас або Маковія печуть медові пряники, млинці з маком і медом, пироги та булочки з маком. Існує також повір’я, що цього дня всім жінкам Бог дарує прощення за гріхи. Однак є умова – щира молитва.

Існують також традиції, що ні в якому разі не можна робити на Медовий Спас або Маковій.

Так, на Медовий Спас 2024 не можна гучно святкувати, голосно говорити, кричати. Звісно, не можна конфліктувати, скандалити, сперечатися і лаятися.

Медовий Спас або Маковія 2024.

Не можна на Медовий Спас бажати комусь зла – це все повернеться.

На Медовий Спас 2024 заборонено займатися важкою фізичною працею, у тому числі на городі, в саду. На святковому столі на Медовий Спас або Маковія не повинно бути м’яса, риби, яєць, молокопродуктів.

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