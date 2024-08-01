Щоденний гороскоп на 1 серпня цей день привнесе деяку втішну стабільність у глибокі трансформації, які зазнали багато хто з нас.

Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків Зодіаку сьогодні бажано не надто захоплюватися швидкоплинними думками, почуттями та зв'язками, які з'являються, а по-справжньому побачити, як ми можемо використовувати енергію для створення довгострокового впливу.

Овен

21 березня – 19 квітня

Прокинься і співай, Овен! Велика кількість благословляє тебе зараз у формі любові, творчості та гри. Зустріч новий місяць, прийнявши натхнення, яке тебе спіткає, і відкрийся прекрасним зв'язкам, які з'являться на твоєму шляху. Хоча тебе може тягнути в напрямку, який дивує або розчаровує інших, залишайся вірним собі і з повагою розставляй пріоритети в тому, що змушує тебе почуватися добре. У глибині душі ти знаєш, що краще для тебе – дозволь своїй інтуїції вести тебе.

Телець

20 квітня-20 травня

Сьогодні ви можете відчути себе трохи чутливішим, оскільки Місяць проходить через ваш знак. Ви можете скористатися цією сприйнятливою енергією, заземлившись та зв'язавшись із людьми, які здаються вам родиною. Хоча ви, мабуть, зараз з нетерпінням чекаєте спокою та відпочинку, вимоги зовнішнього світу можуть суперечити вашим внутрішнім потребам та бажанням. Робіть перерви при необхідності і спостерігайте, що ви можете зробити, щоб створити для себе рівновагу.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Ваша цікавість сьогодні зачеплена, незалежно від того, чи відчуваєте себе товариським або хочете глибше поринути у певну тему, яка викликала ваш інтерес. Це може створити дуже зайняту чи неспокійну енергію. Використовуйте цей день, щоб слухати і навчатися, відзначаючи, як ви можете розширити свої погляди на світ та людей навколо вас. Тонкий підхід просуне вас далі, ніж прямий - прямо зараз ваша найбільша сила виходить від вашої здатності спостерігати.

Рак

21 червня-22 липня

Ваша самооцінка сьогодні підвищується, як і доступні вам ресурси. Ви можете зрозуміти, що переросла стара динаміка влади, оскільки виникають уроки особистої сили, зцілення та загальних ресурсів. Висловлюйтесь за себе, рухайтеся з місця внутрішньої сили та встановлюйте необхідні кордони з близькими та друзями. Дружба та відносини зараз для вас на першому плані, тому ви можете бути здивовані здатністю людей поважати нового вас.

Лев

23 липня – 22 серпня

Сьогодні ви сяєте, Лев! Сонце та Меркурій поєднують сили у вашому знаку, притягуючи до вас світло та магнетизм. Цей момент присвячений пошуку балансу між вашою особистою свободою та самовираженням та свободою та самовираженням людей, які вам глибоко дорогі. Можливо, ви відчуєте більшу чутливість до того, як вас приймають інші, і чи знаходитесь ви в потрібному місці публічно чи професійно. Будьте пильні, тому що вам може відкритися новий шлях уперед, оскільки ви знайдете можливості, про які не знали.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Зараз чудовий час для відпочинку та турботи про себе, Діво. Ваше особисте життя зараз підтримується і всі способи, якими ви відновлюєтеся. На жаль, деякі неминучі обов'язки або вимоги у вашому робочому житті можуть перервати ваші спроби знайти спокій. Будьте уважні до потенційного вигоряння та прислухайтеся до того, як ваше тіло просить вас сповільнитись. Творчі соки зараз течуть вільно, тому ви можете знайти способи втечі та розслаблення через навчання, творчість та гру.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Прийміть своїх людей сьогодні, Терези. Свіжа енергія та увага зосереджені на ваших сподіваннях, бажаннях та дружбі зараз. Ваша спільнота може намагатися направити вас у правильному напрямку, але тільки ви знаєте, що краще для вас. Дозвольте своїм друзям допомогти, але довіряйте своєму внутрішньому компасу, коли справа стосується ваших пристрастей, мрій та любові. Хоча ви все ще можете відчувати тугу за чимось ближчим або глибшим, у вас є можливість створити нові способи турботи про себе зараз.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Сьогодні ви можете опинитися в центрі уваги, оскільки можливості та прориви відбуваються у вашому публічному іміджі чи у вашому професійному світі. Однак ви можете відчувати себе трохи розірваним між особистим і громадським життям і бути змушеним зіткнутися з деякими давніми перешкодами. На які компроміси ви готові піти? Тим часом, між вами та близькою вам людиною можуть спалахнути емоції, на краще чи на гірше. Довіртеся силі своєї правди, яка допоможе вам упоратися з усім, що виникне.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Сьогодні ви у своїй стихії, оскільки розширення, вища освіта та подорожі – все це на перший план. Можливо, ви хочете втекти і досліджувати, але почуваєтеся скутим, оскільки вас завалюють більшою кількістю завдань та обов'язків, ніж ви хотіли б взяти на себе. Як позитивний момент можна відзначити, що зараз існує підтримуючий зв'язок між вашою роботою та фінансами, що дає вам чудову можливість прорватися через ваші доручення та списки справ. Пригоди все ще звати вас, коли ваші домашні справи будуть завершені.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Настав час володіти своєю творчістю. Протягом деякого часу події у вашому житті могли розкривати, як ви володієте владою, демонструвати вашу здатність до трансформації та утверджуючи вас як лідера з права. Тепер настав час пом'якшити свої підходи та направити ці уроки у ваше творче життя. Які дари ви повинні принести світові? Ці одкровення можуть закликати вас реально оцінити наявні у вас ресурси та підтримку, яка вам знадобиться для досягнення цих цілей.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Найважливіші відносини у вашому житті можуть бути повні тепла, розмов та можливостей для зростання зараз. Можливо, що певні події минулого року змусили вас бути суворішими до себе, ніж потрібно. Відкрийтеся любові, яка оточує вас зараз, і усвідомте, що ви її заслуговуєте. Ваша відданість встановленню рутини та надійної основи також може принести вам багато легкості та зцілення.

Риби

19 лютого-20 березня

Хоча останнім часом ви, можливо, вели тихіший, відокремлений спосіб життя, ваше здоров'я та фізична енергія зараз отримують великий імпульс, спонукаючи вас зробити деякі кроки. Вийдіть на вулицю, організуйтеся та подивіться, чи є способи створити цей баланс між вашою роботою та вашою потребою у відпочинку та роздумах. Хоча ви можете відчувати себе особливо чутливим до того, що відбувається довкола вас сьогодні, і це чудовий час, щоб відновити зв'язок з тими, кому ви довіряєте.

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